19. 8. 2024

Má, nebo nemá? Toť otázka! Zatímco Renée Zellweger, představitelka legendární Bridget Jonesové, dodnes tvrdí, že neprodělala žádnou plastickou operaci, odborníci jsou proti. Takhle ji prý může změnit jen zásah chirurgů!

Pamatujete si tu roztomile ztřeštěnou boubelku, která touží po lásce? Kvůli své nejslavnější roli musela Renée přibrat skoro než 15 kilo. Herečka oslavila už 55. narozeniny a na její štíhlé postavě byste dnes nějaký ten kilogram navíc hledali těžko. Fanouškům se však mění před očima i nadále, ne vždy lze ovšem říci, že k lepšímu.

Pryč s vráskami

V roce 2014 Zellweger podstoupila několik omlazujících procedur, ty prý ale nebyly invazivní. Fanoušci je však nepřijali příliš dobře, od té doby si údajně dala s úpravami vzhledu pokoj.

A zatímco ještě před pár lety celý svět ujišťovala, že nepodstupuje žádná další zkrášlení, a dokonce ani nepoužívá drahou kosmetiku, dnes se odborníci shodují na opaku: „Zmizela její typická horní víčka a je jasné, že k jejich odstranění jí pomohl plastický chirurg.“ Během posledních let se změny v jejím obličeji jen prohlubují a fanoušci svou oblíbenou herečku téměř nepoznávají.

„Bylo jí odstraněno až příliš mnoho tukové tkáně a kůže, spadlo jí obočí. Prodělala i lifting obličeje, vrásky zřejmě vyhladil botox,“ říkají lékaři.

Upravená brada

Doktor Brian Glatt, plastický chirurg v americkém Morristownu dokonce tvrdí, že herečka prodělala plastiku brady. Po shození kil sice její druhá brada zmizela, ale nebylo to úplně ono.

„Zatímco úbytek váhy může eliminovat vzhled dvojité brady, v případě Renée je brada ve skutečnosti prodloužená, což nelze připsat hubnutí. Ačkoli jsem paní Zellweger neléčil, mohu s jistotou říci, že tento zákrok podstoupila. Přidaná délka její tváři způsobuje, že zbytek jejích rysů „vyniká“, což dává tváři celkově sice působivý vzhled, ale nevypadá to zcela přirozeně,“ tvrdí lékař.



Stále mlží

Po zkušenostech ze zmíněného roku 2014, kdy se z modrooké krásky proměnila v podivně vyžehlené stvoření a lidé měli problém ji poznat, tak dnes pravdu raději nepřiznává: „Nerozhodla jsem se změnit svůj obličej a podstoupit operaci očí. Nemá to pro nikoho žádný skutečný význam,“ brání se herečka.

„I kdybych zákrok podstoupila, nikomu by do toho nic nebylo,“ dodává s tím, že už tehdy to pro ni bylo těžké: „Jeden ze strachů, kterému asi všichni umělci čelí – protože máme zkušenosti, že nás kritizují nejenom za naši práci, ale za to, že jsme lidské bytosti – je moment, kdy je toho na vás už moc, kdy zjistíte, že nejste tak otrlý, jak byste měli být. Jaký to asi bude pocit? No, já už to vím. Dostala jsem ten nejtvrdší zásah. A to ještě není konec,“ stěžuje si na přijetí fanoušky.

Všichni tak teď doufají, že její příští úpravy nebudou tak drastické.

