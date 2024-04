Externí autor 18. 4. 2024 clock 4 minuty gallery

Letos už je to 23 let od doby, kdy se v kinech objevil film o třicátnici neschopné navázat vztah. Deník Bridget Jones za chvíli oslaví už čtvrt století. S filmem stárnou i herci, někteří se s tím smířili, jiní ne. Herečka Renée Zellweger už několikrát čelila kritice, že si plastikami zničila vzhled.

Americká herečka, která kvůli roli Bridget musela přibrat, si vždy potrpěla na to, jak vypadá. Nutno ale poznamenat, že za každé nabrané kilo tehdy dostala v přepočtu dva miliony korun. To by se to každému tloustlo jedna radost. Když ovšem v roce 2016 přišel s víceletým odstupem třetí díl, Zellweger už tloustnout odmítla. Ve filmu je tedy Bridget konečně hubená, což nám ostatně ihned na začátku sdělí.

Člověk ani nemusí být nejbystřejším pozorovatelem, aby si nemohl nevšimnout jistých změn v hereččině obličeji. Kvůli tomuto Zellweger už v minulosti čelila obviněním, že podstoupila chirurgické zákroky. Herečka ale vše razantně odmítá. To se samozřejmě ať už fanouškům, nebo i odborníkům z řad plastických chirurgů nepozdává.

Renée Zellweger tvrdí, že za vizuální proměnou v jejím obličeji může zkrátka jen obyčejné a přirozené stárnutí, nízkosacharidová dieta a cvičení. V jednu dobu byl na ni dokonce vyvíjen takový mediální tlak, že hollywoodská hvězda propadla depresím a stáhla se do ústraní. Dokonce ani netočila.

Abyste byli krásní a zářili, musíte přijmout svůj věk

Během této profesní pauzy se soustředila především sama na sebe, a to jak na psychické, tak na fyzické zdraví. „Pokud si potřebujete srovnat pohled na život, není nic lepšího než mezinárodní veřejné ponížení,“ uvedla už s nadhledem po jistém odstupu pro Hellomagazine.

Se „svou“ pravdou dokonce zaútočila i na mnohé kosmetické firmy, které distribuují produkty proti stárnutí. V rozhovoru pro jiný americký list The Times vznesla řečnickou otázku, že když je tedy ženou po padesátce, měla by začít používat kosmetické výrobky jako jsou krémy, korektory a „podobné blbosti” na to, aby zakryla svůj věk, protože na něj podle společnosti dnes nesmí vypadat?

„Touha vypadat jako někdo, kým nejste, to je úplně něco jiného než být svým nejlepším já, svou nejkrásnější verzí,“ svérázně hlásá do světa herečka, která tedy údajně žádné zákroky nepodstoupila „Abyste byli krásní a zářili, musíte přijmout svůj věk. V opačném případě byste žili zbaběle, a to mi krásné vůbec nepřipadá,“ uzavírá toto téma někdejší Bridget.

Je pravda, že když se po skončení natáčení filmů o boubelaté Angličance, která se snaží najít své životní štěstí skončilo, a Zellweger se pak po jisté době objevila na veřejnosti, byla doslova kost a kůže. Mnohým lidem, a to i jejím kolegům z branže, doslova spadla brada nad tím, jak byla herečka hubená.

Jistá možnost, že tedy žádnou plastiku nepodstoupila tu tedy zřejmě opravdu je, protože její tělo dokáže snést extrémní proměny. Což už ale právě s přibývajícím věkem může v obličeji „nadělat paseku”. Poznali byste ji ještě?

Na vztahy štěstí neměla, stejně jako Bridget

Ať už si ale říká kdo chce, co chce, dnes je Renée Zellweger spokojená a z mediálního humbuku je pouhý mediální šum. Navíc novináře teď mnohem více zajímá její vztah s o deset let mladším britským televizním moderátorem Antem Ansteadem. Na veřejnost toho mnoho o svém vztahu nepouštějí, spíš vůbec nic. Nicméně stejně nedávno do světa prosákla informace, že hrdličky se údajně měly zasnoubit a plánují veselku.

Herečka má z předchozích vztahů tři děti, zatímco herečka je i po padesátce bezdětná. Měla sice spoustu partnerů, se kterými by potenciální potomky mít mohla, ale na vztahy, stejně jako Bridget, nikdy moc štěstí neměla. Vdaná byla jednou, a to za zpěváka Kennyho Chesneyho. Manželství ovšem vydrželo pouze čtyři měsíce.

Zdroje: zeny.iprima.cz, tvguru.cz