Externí autor 22. 11. 2024 clock 3 minuty gallery video

Deník Britget Jonesové i jeho pokračování patří mezi nejoblíbenější romantické komedie, a tak jeho fanynky jistě potěšilo, že brzy spatří světlo světa další film. Renée Zellweger, která si hlavní hrdinku zahrála, prošla od prvního snímku proměnami, za kterými nejspíš stojí plastičtí chirurgové.

Zajímavé ale je, že sama Renée Zellweger naprosto kategoricky odmítá, že by jakékoliv zkrášlující procedury podstoupila. Její fanoušci, kteří mají možnost její tvář na plátně pozorovat už desítky let, jí to ale příliš nevěří.

Kdyby přiznala, že určité partie si nechala vylepšit, nejspíš by se nad tím nikdo nepozastavil. V dnešní době na tom přece jen není nic zvláštního. Ono neustálé mlžení je ale nejspíš to, co veřejnosti leží v žaludku.

Když se Renée Zellweger v roce 2001 objevila po boku Colina Firtha a Hugha Granta v Deníku Bridget Jonesové, působila jako milá dívka odvedle. Kvůli roli musela přibrat deset kilo a upravit svůj vzhled tak, aby odpovídal představě ženy, která se svým zevnějškem trápí.

První známky stárnutí si nechala odstranit

Po natáčení si ale lidé začali všímat, že vypadá nějak jinak. Ona sama to vysvětlovala návratem na původní váhu a také tím, že hodně odpočívá a stará se o sebe.

Když jí ale bylo kolem čtyřiceti, pochopitelně se na její tváři začaly objevovat první známky stárnutí. V roce 2007 se ale najednou na červeném koberci objevila se zcela hladkým čelem. Naprostou absenci mimiky lze ale jen těžko svalovat na osm hodin spánku denně.

Kromě toho pravděpodobně začala podstupovat celkem intenzivní kúry pomocí chemického peelingu, který má odstraňovat odumřelé kožní buňky. Bohužel to ale nejspíš přehnala, protože její pleť nevypadala vůbec zdravě.

Podstoupila plastiku očních víček

V roce 2012 se mnoho lidí začalo domnívat, že si herečka nechala trochu přifouknout rty a vyplnit drobné vějířky kolem očí. I kdyby tomu tak skutečně bylo, nejednalo by se ale o nic razantního a nevratného, co by se umělkyně musela stydět přiznat. Proto je překvapivé, že to pokaždé popřela.

Zdroj: Youtube

O rok později už bylo naprosto zřejmé, že její oční víčka, která měla původně pro ni charakteristický tvar, prošla pod rukama zručného operatéra. Přestože tím trochu pozbyla svůj specifický vzhled, stále ještě se fanoušci shodovali, že prokoukla.

To se však nedalo říci o rok později, kdy na ni všichni zůstali hledět v němém úžasu. Její horní víčka jako by úplně zmizela, obočí se posunulo do nepřirozené polohy, která byla až příliš nízko a zdálo se, že má také výplně ve tvářích. Mluví se také o úpravě brady.

Úpravy nadále popírá

I poté ale stále trvala na svém - žádné úpravy prý nepodstoupila. „Jsem ráda, že si lidé myslí, že vypadám jinak! Žiju jiný, šťastnější, naplněnější život a jsem nadšená, že to je vidět,” komentovala tehdy svou proměnu.

V traileru připravovaného dalšího pokračování Deníku Bridget Jonesové je vidět, že vzhled herečky se opět změnil. Víčka má znovu povislejší, než bezprostředně po jejich úpravě. Pravděpodobně tak již opět zaúřadovala gravitace, někteří odborníci se ale domnívají, že podstoupila kožní štěp a aplikaci vlastního tuku, aby se po vlně kritiky opět přiblížila svému původnímu vzhledu.

Pravěpodobně si nechala také pozvednout obočí, díky čemuž si je zase o chloupek podobnější. Stará dobrá Bridget to pochopitelně není, po tolika letech by ale nejspíš nikdo neočekával že se žena nezmění.

Zdroje: www.drbrianglatt.com , theglowmemo.com