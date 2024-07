close info Profimedia

Externí autor 28. 7. 2024

Je tomu už nějaká doba, co z televizních obrazovek zmizeli hlasatelé, kteří oznamovali, na co se divák v příštích minutách může těšit. Mezi těmi, kdo se z obrazovek vytratil, patřila i Brigita Zlámalová. Co dělá dnes?

Fenomén televizních hlasatelů byl od roku 1953, kdy se zahájilo první vysílání vůbec. Od té doby si diváci československé televize navykli na to, že jim následující program oznamuje jejich oblíbená tvář. Mezi ty vůbec nejpopulárnější se řadili například Miloš Frýba, který byl prvním mužským hlasatelem, Milena Vostřáková, která proslula svou oslavnou větou na konto vítězství našich hokejistů nad Sovětským svazem: „Normálně piji urologický čaj, ale dnes připiji vínem našim hokejistům, protože jde o vítězství nejen sportovní, ale i morální.“ To se samozřejmě vedení vůbec nelíbilo. Dalšími známými jmény byly pak Marie Retková, Marie Tomsová, Anna Wetlinská, Jiří Ptáčník a samozřejmě nezapomenutelný matador tohoto řemesla Alexander Hemala. Mezi ty, kteří z povědomí televizních diváků zmizeli, byla i Brigita Zlámalová. Konec hlasatelů na televizních obrazovkách Hlasatelé byli ze svých funkcí nadobro odvoláni v roce 2005, ovšem Zlámalová se z televize stáhla už dříve, a to v roce 1998. Po odchodu z televizní obrazovky byla na volné noze a moderovala především společenské akce jako módní přehlídky, plesy a tiskové konference. close Magazín Kam se poděl moderátor zpráv Novy Martin Severa? Je mu už 68 a dnes byste ho vůbec nepoznali video A kdo že Brigita Zlámalová vlastně je? Narodila se 6. května 1971 v Praze, kde studovala na gymnáziu Jana Nerudy. Už ve čtvrtém ročníku se provdala a narodila se jí dcera Natálka. Mladé manželství ovšem nemělo dlouhého trvání, Zlámalová se rozvedla. Během rodičovské dovolené se jí ovšem podařilo obstát v konkurzu na programovou hlasatelku do Československé televize. V té době jí bylo pouhých devatenáct let a psal se rok 1990. V Československé televizi pak zůstala do roku 1994, kdy přešla na nově vzniklou komerční televizi Prima. Princezna z Bílé kočičky se odstěhovala do Ameriky Nebyla to ovšem první Zlámalové zkušenost s kamerou. Objevila se před ní už jako malá holčička, a sice v dětském cyklu Na co si hrajeme. Zlámalová tehdy byla jedna z patnácti vyvolených dětí, které si Československá televize vybrala. S tímto dětským uskupením pak vystupovala hlavně v Malých televizních kabaretech. Dokonce si i jednou zahrála princeznu, a to v pohádce Bílá kočička. Dnes je už ale tato doba dávno minulou. Poté, co Zlámalová odešla z televize úplně, aby moderovala ony společenské akce, se rozhodla v roce 2005 pro velký životní krok. Odstěhovala se do Ameriky. Lukrativní adresa v Beverly Hills 90210 V Los Angeles žije se svou dcerou Natálií, kterou má z prvního, nevydařeného manželství. S kolegy z hlasatelny ale tato sympatická dáma stále kontakt udržuje, i když už nějakou dobu bydlí za “velkou louží”. Jeden z nich, Roman Víšek, na ni dokonce prásknul, kde přesně jeho někdejší kolegyně bydlí. „Dokonce bydlí na adrese Beverly Hills 902 16, takže žije někde tam, kde se odehrával ten slavný seriál,“ uvedl pro Blesk.cz. Šušká se, že se také znovu provdala, ovšem o její nové lásce není známo nic. Víme jen to, že si změnila jméno na Brigita Israely a žije si údajně více než dobře. Partneři měli zplodit také společného potomka. close Magazín Nejtrapnější přeřeky, které zazněly v televizi. Video Borhyové a Korantenga vás odbourá video Zdroje: csfd.cz, cs.wikipedia.org, denik.cz, blesk.cz

