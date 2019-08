Brigitte Bardot: Krása se stala jejím prokletím. Jaký život vede herečka nyní?

Nikdy netoužila stát se herečkou, přesto velmi zblízka poznala lesk a bídu slávy. Možná i proto opustila svět šoubyznysu tak brzy.

V 60. letech minulého století stačilo vyslovit iniciály BB a všech mužů se zmocnilo vzrušení. Brigitte Bardot se spolu s Marilyn Monroe stala patrně největším sexuálním idolem všech dob.

Výška jako handicap

Její matka Anne-Marie byla o 16 let mladší než její otec Louis, ale to v roce 1934, kdy se Brigitte narodila, bylo v Paříži celkem běžné. Starší páni dokázali lépe zabezpečit rodinu, což u Bardotových platilo měrou vrchovatou. Louis pracoval jako vážený inženýr v rodinné firmě, takže jeho děti nestrádaly ani za války. Brigitte i její o čtyři roky mladší sestra Marie-Jeanne chodily do prestižních škol a do baletu. V tanci vynikala zvláště Brigitte, která se v roce 1947 dostala na pařížskou konzervatoř. Tři roky dřela choreografii pod dohledem ruského učitele Borise Kňazeva. Pak ale vyrostla nad ideální míru 165 centimetrů a neúprosná kritéria školy jí vystavila stopku.

Její matka v ní ale viděla další potenciál. Nasměrovala ji na kariéru modelky. Brigitte už v 15 letech pomrkávala na čtenáře z titulní stránky magazínu Elle, díky čemuž si jí všimli filmaři. Nejaktivnější byl budoucí slavný režisér Roger Vadim (1928-2000), který ji přivedl nejen před kameru, ale v roce 1952 i před oltář. Aby ke sňatku získal souhlas jejích rodičů, neváhal přestoupit z pravoslaví na katolictví. Brigitte si kvůli němu zase odbarvila své tmavé vlasy na blond.

Následovalo několik filmů, ale ten pravý hit přišel až v roce 1956, kdy Vadim natočil snímek …a Bůh stvořil ženu. Z BB se definitivně stala sexy hvězda evropského filmu. Vadim z ní vytvořil také módní ikonu. Její styl oblékání kopírovaly miliony žen. Silně nalíčené oči v kontrastu s dlouhými blond vlasy, úzké tříčtvrteční kalhoty, upjatá trika a balerínky. A samozřejmě bikiny. To vše neodmyslitelně patřilo ke značce BB.

Sebevražda a rozvod

Potíž byla v tom, že Brigitte o takovou porci slávy nikdy nestála. Milovala balet a ve filmech hrála proto, že byla zamilovaná do Vadima. Zprvu dělala všechno, co mu na očích viděla. Vždyť když si ho brala, jí bylo pouhých 18 let. Opojení ale brzy ustoupilo a Brigitte se poprvé a zdaleka ne naposledy pokusila o sebevraždu. Předávkovala se prášky na spaní.¨

Snažila si vybudovat soukromí, které jí zoufale chybělo, a těžce snášela hon na svou osobu. Manželství s Vadimem se začalo rozpadat. V roce 1957 přišel rozvod. A pořádně peprný. Při natáčení filmu …a Bůh stvořil ženu se Brigitte zapletla s hereckým kolegou Jeanem-Louisem Trintignantem (*1930). Není nutno dodávat, že milostný trojúhelník byl pro veřejnost pořádným soustem.

Hledání pana dokonalého

Brigitte natáčela také v USA, ale těžiště její tvorby zůstávalo v Evropě. Tam se po skončení dvouletého románku s Trintignantem seznámila s hercem Jacquesem Charrierem (*1936), který se v roce 1959 stal jejím druhým manželem. Záhy mu porodila své jediné dítě, syna Nicolase.

Krátce poté začala natáčet film Pravda, za nějž sklidila velmi dobré hodnocení kritiků. Všechny velice překvapila výborně zahranou sebevražednou scénou hlavní hrdinky. Jen málokdo věděl, že podobné krize prožívá do-opravdy.

Nepřidaly jí ani trvalé problémy v soukromí, respektive marná snaha najít vhodného muže-ochránce. Vztah s Charrierem ztroskotal po třech letech, stejně dlouho trvalo i její třetí manželství, které v roce 1966 uzavřela s německým boháčem a playboyem Güntherem Sachsem (1932-2011).

Po třetí tvrdé partnerské lekci se jí přestalo dařit také na filmovém poli. Kvalita jejích filmů šla dolů a v roce 1973 natočila poslední. Od té doby se už nikdy nikomu nepodařilo dostat ji zpět do ateliérů.

Obratná investorka

Jejím celoživotním přáním bylo najít „pana dokonalého". Toužila po tom, aby se o ni někdo bezvýhradně staral a miloval ji, ale dlouhé desítky let se jí to nedařilo. Oddanou lásku nacházela pouze ve světě zvířat, kterým také zasvětila veškerý další čas. „Mládí a krásu jsem věnovala mužům. Svou moudrost a zkušenosti věnuji zvířatům. Ta mě totiž nikdy nezradila. Jsou lehkou kořistí, stejně jako jsem byla já, takže se cítíme podobně," shrnula své rozhodnutí, kterého nikdy nelitovala.

Věnuje se boji za práva zvířat a podílí se na záchraně vymírajících druhů. Žije střídavě ve vile Madrague u Saint Tropéz a v Paříži. Vždy je obklopená desítkami psů, koček, koz, poníků a kachen. Kromě lásky ke zvířatům proslula jako obratná investorka, takže má dostatek prostředků nejen na stáří, ale také na boj za své chlupaté přátele.

Přestože vždy tvrdila, že ideální manžel je jen nepotvrzená pověst, mužům se rozhodně nevyhýbala. Měla řadu dalších vztahů, mimo jiné se zpěvákem Gilbertem Bécaudem (1927-2001), ale žádný neměl dlouhého trvání. Až začátkem 90. let poznala Bernarda d'Ormala, kterého si vzala v roce 1992 a žije s ním dodnes.

V září příštího roku oslaví osmdesáté páté narozeniny, má problémy s kyčelními klouby, při chůzi se opírá o hůlku, ale na rozdíl od jiných bývalých krasavic si s přibývajícími vráskami neláme hlavu. A možná i proto má stále ne-opakovatelné charisma.



Co ještě nevíte…

* V dětství se jí často posmívali kvůli zevnějšku. Několik let nosila brýle a rovnátka.

* Je zapřísáhlá vegetariánka.

* Blond vlasy často nosila v ledabylém drdolu, kterému se říkalo zelí.

* Její nejslavnější výrok zní: „Svět je malý, jednou se všichni setkáme v posteli."

* V roce 1995 skončila v žebříčku 100 nejvíce sexy filmových hvězd devátá.

* V roce 2010 ji rozzlobily plány hollywoodských tvůrců, kteří o ní chtěli natočit film. Svůj nesouhlas vysvětlovala tím, že žádná herečka nebude schopna vystihnout její naturel.

* K moderním technologiím nemá příliš vřelý vztah. Na počítačích jí vadí, že umějí říci jen „ano" nebo „ne", ale nikdy „snad".

* Manžel Bernard d'Ormale působil jako hlavní poradce nacionalistické strany Národní fronta.

* I proto v loňských prezidentských volbách podporovala Marine Le Penovou, dceru známého nacionalisty Jeana-Marie Le Pena.