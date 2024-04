By MGM - ebay, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28066129 / By MGM - ebay, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28066129

Málokdo by uvěřil, že tato kráska, která si kolem sebe vybudovala kult a celé generace byly posedlé její krásou, oslavila 89 let! Tato žena je ale důkazem pomíjivosti slávy. Stala se z ní nešťastná a opuštěná babička, která má za sebou léčbu rakoviny i pozůstatky alkoholismu a nymfomanie.

Brigitte Bardot, kdysi filmová ikona a symbol 60. let, se 28. září dožije devadesátky! A jak už to u takto ikonických hereček bývá, její život byl skutečně pestrý.

Kromě bouřlivého mládí a časného vzestupu slávy, prožila Bardotová i mnoho pádů. Vyrůstala v bohaté pařížské rodině, po materiální stránce tedy nestrádala, po té citové to bylo však mnohem horší. Rodiče byli až příliš přísní a možná i to byl jeden z důvodů, proč se celoživotně potýkala s nízkým sebevědomím a depresemi.

Bardotová se narodila v bohaté Paříži, ale její život nebyl zdaleka tak okázalý a spokojený, jak by se mohlo zdát. I když byla dobře materiálně zajištěna, dostávalo se jí soukromého vzdělání a nejlepšího vzdělání ve zpěvu a baletu, chladem a nepřístupností svých rodičů velmi trpěla. A vlastně se z tohoto pocitu nikdy nedostala.

Cesta krásky k herectví

Rané zkušenosti s modelingem a manželství s Rogerem Vadimem přivedly ikonickou „BéBé“ k herectví. Zahrála si ve snímcích Vesnička v Normandii a Manina, děvče bez závoje.

Stěžejním pro ni byl ale až Vadimův film A Bůh stvořil ženu z roku 1956, který ji vynesl mezi evropské filmové a módní hvězdy. Modeling po tomto filmu pověsila na hřebík. Dokonce poslechla Vadima, pozdějšího manžela, aby si nechala blond vlasy, kterými v jeho filmu okouzlila celý svět. Všichni milovali její plná ústa, nádherné husté blond vlasy, vosí pas a plochý nos.

Podívejte se na tuto krásku:

Zdroj: Youtube

Její image inspirovala ženy po celém světě a každá chtěla „být jako Bardotka“. Jenže samotná Bardotová se o slávu moc nezajímala a toužila po prostém životě. A právě to se stalo nedostižnou metou.

Navíc jejím snem byl vždy balet, nikoli film, a neutuchající pozornost médií ji trápila. Vlastně nechtěné pozornosti připisovala i pád jejích manželství.

Čtyři manželství

Po manželství s Vadimem, které nedopadlo dobře, se vdala za Jacquese Charriera, s nímž měla syna, ale ani to nedopadlo. Navíc v době, kdy byla poprvé těhotná, si sama ubližovala, aby se svého nenarozeného dítěte jakkoli zbavila. Její syn Nicolas se však přesto narodil, ale vyrůstal s otcem.

Pak si vzala do třetice německého milionáře Gunthera Sachse, ale i s ním se po třech letech rozvedla.

Čtvrtým manželem pak byl politik Bernard d‘Ormale, jehož si vzala v roce 1992. Až s ním našla klid a spokojený život, po kterém toužila. Byl to on, kdo ji přivedl i do světa velké politiky, a díky němu má své radikální názory.

Její jméno ozdobilo i filmy Velké manévry, Pařížanka, Soukromý život, Pohrdání a další. Natočila téměř padesátku filmů a v roce 1974, po posledním filmu, Příběhy velmi dobrého a veselého Colinota Trousse, dala v pouhých devětatřiceti filmu sbohem. „Opustila jsem film, aby on neopustil mě,“ vysvětlila své rozhodnutí.

V roce 1974 se Bardotová, unavená zářemi reflektorů a zděšená klesající kvalitou filmů, stáhla do hereckého důchodu.

Co dělá dnes?

Dnes je Brigitte Bardotová horlivou bojovnicí za práva zvířat. Je tím pověstná a její láska ke zvířatům hraničí až s fanatismem. Stejně tak známý je i její odpor k islámu a radikální extrémně pravicové politické názory.

Samozřejmě je ale navždy zapsána do filmové historie i do společenského žebříčku hollywoodských nehasnoucích hvězd.

Její životní pády ale na její tváři zanechaly hluboké stopy. Ač byla sexsymbolem a pro mnohé nedostižnou ikonou, pokusila se hned několikrátt o sebevraždu. Utápěla se v alkoholu a je známá i svou posedlostí tělesnými hrátkami. Údajně její postelí prošly na stovky mužů a žen. Léčila se i s rakovinou prsu.

A jak dnes slavná BéBé vypadá? Stala se z ní babička. Posuďte sami v naší galerii.

Zdroje: www.blesk.cz, www.vlasta.cz, www.csfd.cz, cs.wikipedia.org