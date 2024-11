Externí autor 16. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

V 60. letech platila herečka Brigitte Bardot za sexsymbol. Dnes je z ní devadesátiletá stařenka, která se potýká s řadou neduhů. Připomeňte si proto v galerii, jak krásná byla jako mladá žena.

Když se za sebou dnes Brigitte Bardot ohlédne, pravděpodobně musí mít pocit, že si svůj život vychutnala opravdu až do dna se vším, co nabízí. Její mládí bylo totiž velmi pestré a bouřlivé, takže by nejspíš vydalo na román.

Jako dítě vyrůstala ve zlaté kleci. Narodila se do bohaté pařížské rodiny a měla se jako v bavlnce. Její rodiče byli velmi přísní a dbali na dobré vzdělání, proto měla malá Brigitte soukromé učitele a ty nejlepší lektory tance nebo zpěvu.

Zároveň ale byli její rodiče velmi chladní a odtažití. Tento nedostatek láskyplných projevů vyústil v to, že dívka se potýkala s chmury i nízkým sebevědomím, kterého se nikdy úplně nezbavila.

V showbyznysu se necítila dobře

Do světa slavných vstoupila skrze dveře modelingu a za podpory svého tehdejšího manžela Rogera Vadima se dostala k herectví. Po několika rolích přišel film A bůh stvořil ženu z roku 1956, který z ní udělal hvězdu.

Díky úspěchu této role si dokonce Brigitte Bardot, která byla do té doby brunetka, nechala blond vlasy. Její fanoušci z ní totiž jako z blondýnky doslova šíleli.

Ani sláva ale mladé Brigitte štěstí nepřinesla. O svět showbyznysu se vlastně moc nezajímala, přála si jen prostý život plný lásky, toho se jí ale nedostávalo. Kromě toho spíše než herečkou vždy chtěla být baletkou, a tak ji filmový svět zkrátka příliš neoslnil.

Mateřskou roli si neužívala

Kromě toho ji neustálá pozornost médií spíše otravovala a domnívala se, že může také za její nevydařené manželství s Vadimem.

Podruhé se vdala za Jacquese Charriera, se kterým otěhotněla. Dítě ale mít nechtěla, a tak vyzkoušela všechny dostupné babské rady, které mohly vést k potratu. To se jí ale naštěstí nepodařilo, a tak chlapec přišel na svět. Po rozvodu ale vyrůstal s otcem.

Následně si vzala německého milionáře Gunthera Sachse, nicméně po třech letech ho stejně opustila. Štěstí jí přinesl teprve čtvrtý manžel, politik Bernard d‘Ormale, jehož si vzala v roce 1992. Ten v ní probudil poměrně radikální politické názory, které herečka zastává dodnes.

Její intimní život by vydal na knihu

Od roku 1974 Brigitte Bardot nehraje. Když odešla do hereckého důchodu, bylo jí pouze devětatřicet. Bylo jí ale jasné, že velmi brzy přestane být jako žena středního věku žádaná, a to nechtěla dopustit. Proto se raději stáhla, dokud si ji všichni pamatovali jako krásku.

V současnosti se herečka, která je již seniorka, věnuje boji za práva zvířat. I nadále sdílí radikální pravicové politické smýšlení svého posledního manžela a je známá také svými protiislámskými postoji. I přes to, že je to lehce kontroverzní, je ale stále respektovanou osobností jako zasloužilá umělkyně.

Herečka byla také proslulá svými milostnými eskapádami. Mnohým svým partnerům nasadila parohy a udržovala poměr s muži i ženami. Povídá se, že zhruba rok se více než přátelsky vídala s herečkou Marylin Monroe.

Později sama Brigitte Bardot prohlašovala, že milenců a milenek měla přes sto. Celé to navíc korunovala ikonickým prohlášením. „Svět je tak malý, že se stejně jednou všichni sejdeme v jedné posteli,” řekla. Zda si svůj intimní život trochu přikrášlila, nebo mluvila pravdu, ví ale jen ona sama.

Zdroje: Prozeny.cz , Vlasta.cz , Blesk.cz