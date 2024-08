Externí autor 29. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Také s tím bojujete? Držíte dietu, cvičíte, ale pneumatiky na břiše se ne a ne zbavit? Nedávný výzkum naznačuje, že vedle pravidelné fyzické aktivity by klíčovou složkou stravy, která je doslova klíčem k odstranění nepoddajného břišního tuku, měla být rozpustná vláknina.

Hubnutí v oblasti břicha je snad tou nejtěžší výzvou pro všechny z nás. Znáte to - samé saláty s kuřecím, posilovna, a kila sice mizí, jenže na břiše to vůbec nepoznáte. Tady ale nejde jen o estetickou stránku! „Nadbytek břišního tuku, zejména viscerálního tuku, který obklopuje vaše orgány, je více než jen nepříjemnost při zapínání kalhot. Je to vážný zdravotní problém,“ varují lékaři.

Nebezpečný tuk

Viscerální tuk, často označovaný jako „skrytý“, je obzvláště nebezpečný, protože není jen tak nečinně uložen pod kůží. „Tento typ tuku je totiž metabolicky aktivní, uvolňuje hormony a zánětlivé látky, které mohou mít škodlivé účinky na celé vaše tělo,“ varuje lékařka Maria Johnson. „Studie spojují břišní tuk s řadou zdravotních problémů, například diabetem 2. typu, vyšší pravděpodobností kardiovaskulárních onemocnění, možností rozvoje určitých typů rakovinya v neposlední řadě i demencí v pozdějším věku,“ doplňují odborníci.

Řešení vlákninou

Zatímco nebezpečí břišního tuku jsou jasná, odborníci si dlouho nevěděli rady, co s ním. Jenže vyřešení téhle otázky může být jednodušší, než si mnoho z nás myslí. Nedávné studie totiž přinesly překvapivé výsledky při studiu účinků rozpustné vlákniny. „Vláknina, a to zejména ta rozpustná, hraje zásadní roli při kontrole hmotnosti. Nejde jen o pocit sytosti; vláknina má přímý vliv na to, jak naše těla zpracovávají a ukládají tuk,“ tvrdí doktorka Maria Johnson.

Příznivé účinky

Rozpustná vláknina vytváří v trávicím traktu gelovou substanci. Tento gel pak zpomaluje trávení, což má několik příznivých účinků: „Cítíte se déle plní, což snižuje celkový příjem kalorií. Zpomalením trávení zase pomáhá předcházet rychlým výkyvům hladiny cukru v krvi, které mohou vést k ukládání tuku. A v neposlední řadě vláknina krmí prospěšné střevní bakterie, které mohou hrát roli při kontrole hmotnosti,“ doplňují odborníci. Průlomová studie podle nich sledovala 1 114 dospělých po dobu pěti let. Výzkumníci zjistili, že za každé zvýšení příjmu rozpustné vlákniny o 10 gramů denně se akumulace viscerálního tuku snížila o 3,7 % během studovaného období.

„Vláknina je jako přírodní koště. Nejen že zametá vaším trávicím systémem a čistí jej, ale také pomáhá likvidovat přebytečné kalorie a tuk z vaší stravy,“ používá netradiční přirovnání profesor James Anderson, který vliv vlákniny na naše zdraví zkoumá již přes 40 let. Tady jsou jeho doporučení, které potraviny jsou pln vlákniny, a které bychom měli denně jíst:

Avokádo

Avokáda jsou bohatá na zdravé tuky a zároveň jsou vynikajícím zdrojem rozpustné vlákniny. Jedno střední avokádo obsahuje asi 13 gramů této prospěšné látky.

Fazole a čočka

Tohle jsou doslova šampioni hubnutí. Hrnek vařené čočky poskytuje asi 15 gramů vlákniny, fazole jsou na tom podobně.

Ovesné vločky

Klasická snídaňová potravina je bohatá na beta-glukany, typ rozpustné vlákniny. Pozor ale na směsi plné cukru, které si můžete koupit v supermarketu.

Chia a lněná semínka

Chia absorbují vodu a v žaludku bobtnají, podporují pocit sytosti a snižují celkový příjem kalorií. Lněná semínka zase také obsahují lignany, které prokazatelně snižují akumulaci tuku.

Růžičková kapusta

Je nejen bohatá na vlákninu, ale také na antioxidanty. Tato zelenina prokázala specifické vlastnosti při spalování tuku, zejména v oblasti břicha.

Hrušky

S asi 5,5 gramy vlákniny (ve formě pektinu) ve střední hrušce je toto ovoce sladkou tečkou, jak zvýšit její příjem.

