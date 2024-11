Kolik si vydělají zaměstnanci britské královské rodiny? Leckterý Čech by za to ani nevstal z postele

close info Profimedia / Profimedia

Externí autor 4. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Mnoho lidí si možná myslí, že když se jedná o britskou královskou rodinu, vše, co se kolem ní točí, je spojené s velkým bohatstvím. Ne tak ale docela. Už před lety byla veřejnost šokována tím, jak nízké platy mají zaměstnanci, které pro britské monarchy pracují. Stálo by vám to za to?

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com threads Threads email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

user Externí autor

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články