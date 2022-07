Obří kulaté pevnosti z doby kamenné jsou geniálně postavené. Kým, není jasné

Natálie Borůvková

Brochy ve Skotsku

Foto: Flickr

Pokud jste někdy navštívili severozápadní Skotsko, možná jste narazili na zvláštní kamennou stavbu. Nebo jste možná někde zahlédli obrázek podivně tvarované kruhové stavby kdesi v hlubinách Skotska a přemýšleli jste, co to může být. Byl to Broch, jedinečný a fascinující kus skotské historie.