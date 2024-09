Šarmantního elegána Vlastimila Brodského, našeho jedinečného herce ženy milovaly, on si přízně něžného pohlaví užíval. Diváci sotva tušili, jaký vnitřní život prožíval, jaký byl člověk. Život si vzal sám, nečekaně, na své milované chalupě. Jak se nejbližší domnívají, vedl ho k tomu strach...

Hercem tak trochu náhodou

Oba rodiče, příznivci divadla, hráli s ochotníky, ale vrozený herecký talent zdědil hlavně po tatínkovi. Později pojišťovací agent byl původně obchodní příručí a jeho manželka Anna Černocká byla dcerou ředitele sklárny. Její příjmení je vám jistě povědomé – ano, byla tetou zpěvačky a herečky Petry.

Vlastimil Brodský se jim narodil 15. prosince 1920 v Hrušově nad Odrou (dnes čtvrť Ostravy). Maminka ho vedla k touze po vzdělání, mluvila s ním anglicky a německy, Vlastimilův prospěch ve všech předmětech byl na vysvědčeních hodnocen známkou dostatečná, až na tělocvik, ve kterém byl „dobrý“. Pochopila, že z něho profesor, jak si představovala, nebude.

Miloval tanec. Obdivoval Freda Astaireho a step ho fascinoval. Když se rodiče přestěhovali do Prahy, začal navštěvovat hodiny tance, naučil se i stepovat. Jako gymnazista stepoval v kavárnách, tančil, step také učil a vydělával si slušné peníze. V posledním ročníku gymnázia (1939) objevil v novinách inzerát na hereckou přípravku E. F. Buriana, do níž byl po zkoušce přijat. Jeho herecký talent se začal drát na povrch, zvítězilo herectví, a tak se dostal na jeviště, plátna kin a televizní obrazovky.

Vlastimil Brodský chtěl být tanečník, ale kvůli své drobnější postavě neunesl taneční partnerky a tanci dal sbohem

Marek

K seznámení s jeho první manželkou Boženou „Bíbou“ Křepelkovou ho svedla náhoda v roce 1947. On se v té době právě rozešel s herečkou Jaroslavou Adamovou, ona byla naší juniorskou mistryní v tenise, studovala hudební vědy a přivydělávala si tancem. Téměř sedmiletý vztah provázely rozchody a návraty. Během jedné „pauzičky“ stihnul herec slíbit manželství Jiřině Jiráskové, těsně před svatbou se však vymluvil na úmrtí babičky a vrátil se ke své Bíbě. V roce 1953 si dali manželský slib a do vztahu se narodil syn Marek (*1959), známý hudebník, výtvarník a herec.

Bíba a Vlastimil spolu s přestávkami randili téměř sedm let

Bíba věděla, že si její muž přízně žen užívá, že je ale skutečný „záletník“ se přesvědčila zhruba půl roku po narození syna, když byl na veřejnosti spatřen při „něžnostech“ s jednou hudebnicí. Bez hádek a výčitek ho ten večer nechala dojíst večeři, sebrala mu klíče od bytu a auta, sbalila mu kufr, zavolala mu taxíka a řekla mu sbohem.

Tereza

Velkou lásku prožil se svou druhou manželkou, herečkou Janou Brejchovou (*1940). Dle všech blízkých i kolegů jeden druhého zbožňovali. Po čtyřech letech se jim narodila Tereza (*1968). Nemusíme připomínat, že přebrala štafetu svých rodičů. Bohužel, do jejich vztahu se po deseti letech začaly vkrádat chmury v podobě věkového rozdílu. Temperamentní Jana v nejlepších letech nechtěla žít poklidným životem, po kterém herec toužil. Vzruch do jejího života vnesl Jaromír Hanzlík, do něhož se zamilovala během natáčení Noci na Karlštejně.

Herečtí rodiče šli z filmu do filmu a na malou dcerku moc času neměli

Brodský se nechtěl rozvést, ženě chtěl dopřát volnost, věřil, že jde jen o dočasné milostné vzplanutí, dokonce s ženou a svým kolegou z Vinohradského divadla žili nějaký čas pod jednou střechou, než Brodský pochopil, že je konec. Po osmnácti letech se po vzájemné dohodě rozvedli.

Světák

Navzdory tomu, že byl Vlastimil Brodský vynikající herec, velkým sebevědomím prý neoplýval, před premiérami měl obrovskou trému a byl přesvědčený, že jsou daleko lepší herci než on. Dle kolegů byl velmi citlivý a zranitelný, velmi ho trápilo, kam svět spěje, co zanecháme budoucím generacím. Byl známý svým černým až kremačním humorem na téma vlastní smrti. Strach a obavy z nemocí a stárnutí ho provázely celý život, měl údajně strach úplně ze všeho, trpěl depresemi.

Měl problémy se žaludkem, zlobily ho žaludeční vředy (i přesto se nějakou životosprávou příliš netrápil), ale bál se, že bude mít rakovinu. Když mu postupně začali odcházet kamarádi, strach na něho doléhal čím dál víc. Ne z toho, jak bude vypadat, ale že zůstane nemohoucí, na obtíž. Nebál se smrti, ale umírání.

V roce 2000 utrpěl těžkou mozkovou příhodu s masivním krvácením. Ve Vojenské nemocnici se podrobil operaci, přesto za rok na to natočil se svou celoživotní kamarádkou Stellou Zázvorkovou svůj poslední snímek Babí léto, kde podal naprosto jedinečný herecký výkon, za kterého obdržel Českého lva.

Slunečná

Herec své poslední dny trávil na své milované roubence ve Slunečné na Českolipsku. Večer poseděl v hospůdce se svým kamarádem, lékařem Miroslavem Čerbákem. Prý si povídali o všem možném, byl veselý… Pár hodin poté se ráno 20. dubna 2002 zastřelil. Přesný důvod není znám, neví se ani, zda to byl jen náhlý popud ze záchvatu úzkosti, či to plánoval. Dopis na rozloučenou nenechal.

Vlastimil Brodský v únoru 2002

V podstatě to ale nikdo nečekal, ani prý jeho psychiatr. Údajně se necítil poslední dny dobře, Zázvorkové se dokonce omluvil z oslavy jejích 80. narozenin. Má se za to, že ho zlomil pohled na bezmoc jeho těžce nemocného kamaráda Miroslava Horníčka (též po mrtvici), kterého se Stellou na konci března v nemocnici navštívil. Dcera se domnívá, že mohl mít strach, že se mu mozková příhoda vrátí. Paní Jirásková, jak se svěřila v dokumentu Skutečné příběhy hvězd, prý ze sebe vydal vše, a už neměl co dát…

