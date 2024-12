Externí autor 11. 12. 2024 clock 4 minuty gallery

Máte potíže s artrózou? Zkuste do jídelníčku přidat polévku, která obsahuje jednu zásadní zeleninu. Nejenom že zmírní záněty, ale pomůže také zpomalit progresi tohoto onemocnění.

Kdo trpí artrózou, velmi dobře ví, jak moc jsou nepříjemné otoky a kolik trápení přinášejí leckdy bolestivé záněty. Kromě léků je vhodné se zaměřit na správný jídelníček, který obsahuje živiny bojující s tímto onemocněním. Podle studie provedené korejskými vědci a publikované v časopise PLOS One se jako jedno ze zajímavých řešení ukázala zelenina s antiartritickým účinkem.

V hlavní roli brokolice

Ne každý fandí brokolici, přitom je to nesmírně zdravá a organismu prospěšná zelenina. Podle korejských vědců právě brokolice může úspěšně bojovat proti artróze. Je to totiž jedna z potravin, která má největší obsah sulforafanu, molekuly, jež se jeví jako nadějná ke zlepšení zánětu a poškození chrupavky – a tím i zpomalení progrese osteoartrózy.

Konkrétně tato molekula dokáže inhibovat určité buňky a enzymy, které se účastní zánětlivých onemocnění jako je osteoartritida nebo revmatoidní artritida. Z tohoto důvodu vědci podávali myším trpícím artritidou po dobu 7 týdnů sulforafan. Jeho protizánětlivý )činek se projevil na snížené expresi zánětlivých cytokinů v kloubech myší. Rovněž se potvrdilo, že protizánětlivé a inhibiční účinky sulforafanu na B-buňky se vyskytují také v lidských buňkách.

Už v dřívější studii z roku 2011 publikované v Journal of cellulat physiology, italští vědci zjistili, že sulforafany mohou zastavit buněčnou smrt chrupavky tím, že vyvinou antiapoptotické a imunitní reakce. Laicky řečeno, imunitní systém našeho těla je naprogramován tak, aby zabíjel vetřelce (bakterie, viry, plísňové infekce), mutace (rakovina a poruchy imunity) a poškozené tkáně jako při osteoartróze.

To je jeden z důvodů, proč se naše chrupavka rozpadá a my jdeme kost na kost. Tělo odstraňuje poškozenou chrupavku rychleji, než ji můžeme znovu vypěstovat nebo opravit. Italský výzkumný tým zjistil, že sulforafany zpomalily toto předčasné zabíjení buněk chrupavky, což umožnilo hojení.

Nebudou vás bolet kolena

Jezte brokolici a nebudou vás bolet kolena. Tak by se dal zjednodušeně říct závěr britských vědců, který se objevil v americkém magazínu Arthritis and Rheumatism. Podle nich brokolice pomohla zpomalit progres artrózy, a to zejména kolene. Je rovněž dobré vědět, že tato zelenina je bohatá na vitamíny K, C a vápník. Tyto tři živiny totiž udržují pružnost kloubů a zachovávají hustotu kostí.

Deset deka brokolice

Takové je množství této zeleniny, které byste měli sníst během celého roku. Ideální je právě v polévce, kde ji v kombinaci s další zeleninou sní i všichni ti, kteří brokolici zrovna nemusí. Mimochodem, podobné účinky byly zjištěny i u další brukvovité zeleniny jako je květák, růžičková nebo normální kapusta. V nich je ale sulforafanu o něco méně než v brokolici.

Pokud se vám zdá brokolice nudná v chuti, vyzkoušejte následující recept, kde polévce dodá lahodnou chuť sýr čedar.

Recept na brokolicovou polévku:

4 lžíce másla, 1 cibule, nakrájená nadrobno, ½ lžičky soli, čerstvě mletý pepř, 3 stroužky česneku, nakrájené nadrobno, ¼ šálku hl. Mouky, 2 šálky plnotučného mléka, 1/2 litru zeleninového vývaru, 3 šálky nakrájené brokolice, 1 velká mrkev nakrájená nadrobno, ½ lžičky dijonské hořčice, asi 2 vrchovaté šálky nastrouhaného sýra čedar, dle chuti domácí krutony.

Postup:

V hrnci rozpusťte máslo, přidejte cibuli, sůl a špetku pepře, míchejte asi 5 minut nebo dokud cibulka nezezlátne, pak přidejte česnek a míchejte cca další minutu. Pak přidejte mouku a míchejte dokud mouka nezezlátne. Za stálého míchání pomalu přilévejte mléko. Následně přidejte vývar, brokolici, mrkev a hořčici a zamíchejte. Vařte 15 až 20 minut, nebo dokud brokolice nezměkne. Postupně přidávejte sýr a po každém přidání míchejte, dokud se všechen nerozpustí a polévka nebude krémová. Podle chuti osolte a podávejte s krutony.

Zdroje: caringmedical.com, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, sante.journaldesfemmes.fr, www.arthritis.org