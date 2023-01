Ne všechny porody jsou ideální. Říct toto ale o zařízeních, kde na svět děti přicházejí, je trochu děsivé. Příkladem bylo i toto šílené Bronskyho porodní zařízení. Ženy se točí vysokou rychlostí, dokud dítě nevyletí.

Jestli právě přemýšlíte, zda je tohle ten nejlepší způsob, jak přivítat novorozence na svět, tak věřte, že skutečně není.

Toto bylo šílené Bronskyho porodní zařízení

Jak už to bývá, spousta dobrých, ale i těch horších nápadů, vzniká díky inspiraci druhými. Tak přesně tomu bylo i v případě Bronskyho "šíleného" porodního zařízení. Toto centrum pro matku a dítě založil pár. Což by asi nebylo nic zvláštního, pokud by ho k tomu nevedlo podivné svědectví.

A to svědectví o porodu slona. To následně tento pár inspirovalo k vytvoření nové jakési nové technologie, jak přivést na svět svého potomka. Možná se to zdá legrační, ale ne všichni tento způsob porodu za vtip skutečně považovali.

Abychom si ale přiblížili, o co vlastně šlo a na jakém principu měly ženy podle ideologie páru vlastně rodit, je třeba začít tím, že porod jako takový, není jednoduchý. Jen těžko lze předpovědět, jak dlouho bude trvat, jak moc snadný či komplikovaný bude a jak se žena při rození svého potomka bude cítit.

Ideou Bronskyho porodního zařízení byl tedy porod slona. Nebo alespoň inspirací. Na základě toho pak každá žena, která by toto zařízení navštívila, měla rodit způsobem, ze kterého by bylo jistě nevolno i tomu, kdo se rodit vůbec nechystá.

Porod navržený Bronskyho zařízením byl totiž postaven na tom, že se těhotná žena připoutá ke stolu, který se následně roztočí. A bude se točit do chvíle, dokud dítě samo "nevylítne" ven.

Ženy se točí vysokou rychlostí, dokud dítě nevyletí

Poměrně neuchopitelná představa, která by jistě neudělala dobře ani matce, natož dítěti, které bylo pevně připoutáno v jejím lůně. Navíc rychlost, připomínající jízdu na řetízkovém kolotoči, by jistě vedla i k dalším komplikacím. Rozhodně k žaludečním nevolnostem.

Přesto se našel pár, který si tuto zvrácenou metodu nechal patentovat. Možná, že věřil, že právě tohle je způsob, který je pro vypuzení dítěte ten nejlepší možný. Točivý stůl, zvaný Bronskyho přístroj, měl pak simulovat porod slonů. S jedním velkým nepromyšleným nedostatkem. Člověk totiž není slon. A ani dítě není jeho mládě, které se pár minut po narození postaví na nohy.

Minulost je tak důkazem, že špatné nápady nejsou jen výdobytkem moderní doby a zjevně i tehdy se lidé chtěli blýsknout, jak skvělou věc vlastně vymysleli. V tomto případě však nešlo jen o špatný nápad.

Porod je něco, o čem nikdy s jistotou nevíme, jak dopadne. I tak bychom ale neměli vymýšlet něco, z čeho je již na samém počátku patrné, že ku prospěchu všech by to jistě nebylo.

Až konec 19. a počátek 20. století pak přinesly osvětu nejen v přístupu k budoucím maminkám, ale třeba i platným hygienickým návykům.

