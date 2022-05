Broomské schody na Měsíc: Úžasná podívaná. Zvláštní jev se snaží vědci vysvětlit

Schody do nebe v Broome v Austrálii

Foto: Anna Alessia Fraccalvieri / Shutterstock.com

O schodech do nebe se zpívá v jedné české písni, ale slyšeli jste někdo o schodech na Měsíc? V tomto případě se však nejedná o faktické schody, ale o zvláštní jev. Tento fenomén v australském Broome každoročně přiláká do Roebuck Bay tisíce lidí z celého světa. O co se jedná?