Záhadná světla z Brown Mountain trápí vědce už 100 let. Zjevuji se a zase mizí

Brown Mountain

Světla Brown Mountain jsou sérií světelných "signálů", která byla po mnoho let sporadicky hlášena poblíž Brown Mountain v Severní Karolíně. Světla byla pozorována na několika místech asi 100 km severovýchodně od Asheville v okrese Burke. Nachází se v tajemném lese Pisgah.

Některé z prvních zpráv o světlech "duchů" pocházely od indiánů kmene Cherokee a Catawba, osadníků a vojáků z občanské války. Tisíce lidí byly svědky této podívané, která trvá dodnes. Světla byla třikrát zkoumána vládou Spojených států a nesčetněkrát soukromými skupinami a často je také studovali studenti Appalačské univerzity. Světla byla dokonce tématem několika seriálů o podivných záhadách.

Záhadná světla z Brown Mountain

Tato světla jsou k vidění hned z několika pozorovacích míst v oblasti Linville Gorge v horách Severní Karolíny. Nejčastěji jsou hlášena jako malé, hvězdám podobné světelné body o jasu srovnatelném právě s hvězdami. Pohyb světel se podle vědců liší. Od pomalých pohybů až po akce téměř ohňostrojového charakteru.

Jedno z těchto se míst se příznačně nazývá Lost Cove neboli "Ztracená zátoka" a nachází se na 310. kilometru od Linville Falls.

Ačkoliv se vědci snaží přijít na to, co za touto záhadou skutečně stojí, zatím jsou na její rozluštění krátcí. Hnědá horská světla se navíc objevují pouze v noci. Z věděckého bádání je tak velice složité vyhlédnout takové stanoviště, které by umožnilo jeho trvalé zkoumání.

Mizející světla

Některé zprávy uvádějí, že již od 18. století hlásili zeměměřiči v této oblasti "jakési světelné páry" a světla na obloze, ale první skutečně publikovanou zprávou byla až ta z 10. let 20. století, přičemž jedna z prvních zpráv o pozorování přišla v roce 1913 v Charlotte Daily Observer. Tehdy svědek jménem George Anderson Loven tvrdil, že viděl "záhadná světla viditelná těsně nad obzorem každou noc, červené barvy", která se téměř vždy objevila přesně podle plánu v 19:30 hodin.

Odtud přicházela další pozorování světelných koulí putujících noční oblohou nad Brown Mountain, která zřejmě neměla žádné jasné vysvětlení a rychle se stala senzací, jež mátla všechny, kdo ji viděli. Světla se objevovala po celé hoře, v nejrůznějších velikostech a barvách od červené přes bílou, žlutou až po modrou, vždy nepolapitelná a záhadná.

Nedlouho poté, co se začaly objevovat podobné zprávy, spatřily světlo světa také příběhy místních domorodých kmenů, které tvrdily, že se jedná o zbloudilé duchy padlých bojovníků nebo dívek, které po krveprolití v bitvě hledají své mrtvé blízké.

V roce 1922 byla pozorování tak vytrvalá, že americká geologická služba zahájila vyšetřování a vyslala vědce George R. Mansfielda, aby se pokusil přijít na kloub těmto podivným jevům. Jeho vyšetřování dospělo k poněkud prozaickému závěru, že světla se rozšířila v souvislosti s příchodem elektřiny do této oblasti za pomoci modernizace světlometů lokomotiv, a mapa oblasti, kterou vytvořil, ukázala, že se pravděpodobně jedná pouze o vlaky, světla automobilů, světla z obydlí či požáry křovin. Mnozí z těch, jež byli světdky této senzace, s tím však nesouhlasili.

