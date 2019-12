Legendu Bruce Leeho nezabila záhadná kletba ani mafie, ale obyčejná alergie

,,Takhle Bruce Lee nezemře," řekne herec přátelům dva měsíce před svou smrtí. A zatímco fanoušci v odchodu mistra bojových umění hledají pradávnou kletbu, jež údajně obestírala celou jeho rodinu, skutečný důvod smrti je poněkud obyčejnější.

Pravým jménem Jun Fan Lee se narodil v San Francisku, daleko od svých čínských kořenů. Celá sedmičlenná rodina se ale po konci druhé světové války vrátila do Hongkongu a malý Bruce začal propadat tamější kultuře. Rodiče ho zapsali na kung-fu a ve 13 letech začal i s bojovým uměním Jung-čchun. Bruce měl obrovský talent, patrně zděděný po svém otci. Ten syna na jednu stranu podporoval, na druhou se obával, že radost z boje a narůstající zájem o tanec a hraní zničí jeho budoucnost - pro syna chtěl hlavně dobré vzdělání.

Hurá směr Hollywood



Bruce se poté objevil v několika maličkých filmových rolích a vyhrál taneční soutěž ča-ča. Rodiče už věděli, že z něho doktor ani právník nebude. Po velké potyčce, kterou musela rozehnat policie, se matka s otcem shodli na tom, že Bruceovi bude líp v Americe, kde bude mít nejenom větší možnosti prorazit, ale i žít podle svého vlastního uvážení.



Po přestěhování do Seattlu se přihlásil na školu a k radosti otce získat bakalářský titul na University of Washington. Otevřel si první studio bojového umění kung-fu, kde poznal svou budoucí manželku Lindu Emery. Tu si o rok později i vzal.

Jeho kurzy byly natolik oblíbené, že otevřel další dvě pobočky a začal pracovat na svém vlastním druhu bojovém umění - Jeet Kune Do. A pak přišel Hollywood.



První americký počin Zelený Sršeň skončil vlažně. Lee v něm měl vedlejší roli a přestože diváky uchvátil dosud neviděnými chvaty, seriál po 26 epizodách skončil. Následovala role ve filmu Marlowe. Po skončení natáčení si poranil záda a doktoři mu naordinovali klid na lůžku. Čas využil k napsání scénáře svého projektu The Silent Flute. Hollywood mu dal zelenou, ale nakonec projekt utnul.



Mnohem hůř se zachovali podruhé, když jim Lee odvyprávěl svůj nápad na seriál z divokého západu, kde by také ztvárnil hlavní postavu. Nápad se jim líbil, ale "na Číňana v hlavní roli by se diváci koukat nechtěli", a roli nabídli někomu jinému. Zhrzený Lee se vrátil do Hongkongu.

Temná rodinná kletba? Ani náhodou



V květnu 1973 začne pomyslný odpočet, jenž končí jeho předčasnou smrtí. Celosvětově proslavený Lee se na natáčení filmu "Drak přichází" zhroutí k zemi. Je odvezen do nemocnice, kde si doktoři všimnou otoku mozku. Podají mu mannitol a po několika dnech ho pošlou domů. Až na pár ojedinělých bolestí hlavy se Lee celou dobu cítí v pořádku.



Pak přichází 20. červenec. V ten den navštíví svou kamarádku herečku Betty Ting Pei. K večeru Leeho přepadne ukrutná bolest hlavy, a lehne si do pokoje pro hosty. Po několika nezodpovězených voláních jeho jména jde Ting Pei do patra a nachází Leeho v bezvědomí. Než je ji napadne zavolat záchranku, zkouší Leeho probudit. Poté se konečně odhodlá vytočit tísňovou linku. Přivolaní lékaři už jenom konstatují smrt.

Jeho smrt se stala terčem konspiračních teorií, ta nejhlasitější se objevila až 20 let po jeho smrti, poté, co nešťastnou náhodou umírá jeho syn Brandon. Při natáčení filmu Vrána na něj má herecký kolega vystřelit ze zbraně. Do zásobníku plného slepých kulek se ale dostala i jedna ostrá a našla si cestu do Brandonovy hrudi. Tehdy se poprvé začalo mluvit, že rodinu Bruce Leeho stírá kletba.



Proč by jeho rodinu někdo proklínal, ptali se šokovaní fanoušci? Odpovědí se naskytlo hned několik: Bruce měl proklít dávný poražený protivník z dob před hereckou kariérou. Další varianta zněla, že na něj kletbu seslala odkopnutá milenka, jež se shodou náhod věnovala čínské magii. Kletba podle jiných nad rodinou visela ještě před Bruceovým početím a jeho narozením se "aktivovala".

Hodiny po jeho smrti ale byla příčina potvrzena: alergická reakce na lék Equagesic vyvolala vážný cerebrální edém. Nahromaděná tekutina zvětšila jeho mozek o 13 % a způsobila mozkovou mrtvici. Příčinu oficiálně potvrdil i koroner. Někteří fanoušci se s touto verzí ani 50 let od hercova úmrtí nespokojili a udávaný otok mozku spojují s čínskou kletbou.