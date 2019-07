Záhadná smrt Bruce Leeho: Zabily ho zločinné triády, nebo rodová kletba?

Jeho kousky dodnes berou dech a nikdo si není jistý, jak je vlastně dělal. Rouškou tajemství je už několik desítek let zahalena i jeho smrt. Zabil ho tajemný „dotek zla“?

Milovník latinskoamerických tanců, kaskadér, filozof a zejména mistr bojových umění. Takový byl Bruce Lee. Narodil se v San Francisku v roce 1940, podle čínského kalendáře v roce draka, díky čemuž získal svou přezdívku Malý drak. Rodiče ho pojmenovali Jun Fan Lee, ale sestřičky v porodnici mu začaly říkat Bruce. A toto jméno mu už zůstalo.

Po skončení druhé světové války se Bruce se svými rodiči a dalšími čtyřmi sourozenci přestěhoval do Hongkongu, kde jeho otec dostal dobře placenou práci. Ve 13 letech ho rodiče zapsali do školy kung-fu. Doufali, že dřina a disciplína dokážou nespoutaného mladíka zkrotit. Marně. Bruce začal nabyté znalosti zkoušet v různých šarvátkách. Dokonce se stal vůdcem pouličního gangu. Nakonec se dostal do křížku s mafiánskými triádami, takže ho otec v roce 1958 raději „uklidil“ k přátelům zpět do Ameriky. Ještě předtím se Bruce stihl stát mistrem Hongkongu v čače.

Ukradli mu námět

Za oceánem se změnil. Vystudoval filozofii, přestal být agresivní. Na škole potkal Lindu Emery, kterou si v roce 1963 vzal, čímž zarmoutil davy svých obdivovatelek. Postupně vyvinul vlastní bojový styl a otevřel hned několik vlastních škol. Trénoval i hollywoodské hvězdy Jamese Coburna nebo Steve McQueena a dostal se do povědomí filmařů. Zahrál si v několika filmech, dostal i roli vseriálu, ale stále nebyl se svým uplatněním spokojený. Když si filmaři přisvojili jeho nápad na seriál, v němž orientální mnich putuje po Divokém západě, a roli svěřili Davidu Carradineovi, odjel zpět do Hongkongu. Tam vznikly jeho nejznámější filmy. Slávy si ale příliš neužil, po dalších třech letech nečekaně zemřel.

Nenápadná bolest

Osudného dne Bruce připravoval nový film a stěžoval si na bolest hlavy. Po večeři si vzal prášek proti bolesti a šel si lehnout. Po chvíli ho už nedokázali probudit. Jako oficiální příčina smrti se uvádí otok mozku. Spekuluje se také o tom, že se projevilo skryté poškození mozku, které Bruce utrpěl při některém z nesčetných úderů. Najdou se i zastánci teorie, podle níž Brucea zabily triády.

Milovníci čínské mystiky zase sázejí na to, že na něj či celou jeho rodinu seslal některý poražený protivník „dotek zla", tedy jakousi kletbu. Tato spekulace znovu ožila v roce 1993, kdy při natáčení filmu Vrána za záhadných okolností zahynul jeho syn Brandon. Zabila ho rána z pistole, která měla být nabitá jen slepými náboji. Otec i syn od té doby leží vedle sebe na hřbitově v Seattlu.