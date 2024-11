Externí autor 18. 11. 2024 clock 5 minut gallery

Bruce Willis se stal miláčkem publika díky svým nezapomenutelným rolím akčních hrdinů. Jeho cesta k herectví byla však neobvyklá – začala překonáním koktání, které ho paradoxně přivedlo na jeviště. Dnes, kdy se potýká s frontotemporální demencí, se jeho příběh uzavírá stejně, jako začal.

Už jako malý chlapec byl Bruce Willis mezi svými spolužáky velmi oblíbený, a to i navzdory jednomu hendikepu. Trápilo ho totiž koktání. Nicméně zde se skutečně prokazuje, že vše zlé je pro něco dobré, a tak se stalo, že paradoxně díky své vadě řeči se vydal na dráhu herce. A za to jsme mu všichni z celého srdce vděční.

Bruce totiž zjistil, že koktání mizí, když stojí na jevišti a opakuje naučený text. A tak mu v podstatě nezbyl nic jiného než se stát hercem. Kdo by to byl tehdy tušil, že koktání bude hrát v jeho životě takovou zásadní roli, a to jak na jeho začátku kariéry, tak i na jejím konci.

Bruce Willis, herec s velkým "H"

K tomu se ale ještě dostaneme, nyní si pojďme připomenout, proč každá zpráva o Bruci Willlisovi a jeho zdraví dnes budí takový rozruch. Milují ho totiž miliony lidí po celém světě. Bruce Willis je (byl) herec s velkým “H”.

Za svou téměř čtyřicetiletou kariéru se tento hollywoodský herec stihl zapsat do srdcí mnoha fanoušků, a to především coby akční hrdina. Jeho repertoár je samozřejmě mnohem širší, nicméně v jeho portfoliu převládají hlavně role tohoto charakteru.

Poté, co v divadelním kroužku zjistil, že se tam cítí být sám sebou, a dokonce nekoktá, se vydal do New Yorku hledat své štěstí. Začínal samozřejmě v barech, pak se mu podařilo získat malou roli v divadle a v osmdesátých letech se začal objevovat také v televizi.

To hlavní kolem filmu se ale neděje v New Yorku, ale na úplně opačné straně Států, a to v Californii. Bruce se tedy v roce 1984 vydal do LA. A dobře udělal. Zde ho totiž vybrali z více než tří tisíc uchazečů o roli v novém komediálním seriálu Měsíční svit.

Měsíční svit odstartoval Willisovu hvězdnou kariéru, o rok později už brázdila stříbrná plátna Smrtonosná past, která navzdory pochybám vydělala čtyřnásobek svého rozpočtu a získala nominaci na čtyři Oscary.

Kdo je Zed? Zed je mrtvej, bejby

Bruce Willis byl hvězdou. Producenti a režiséři si o něj přetahovali a tenhle sexy švihák lázeňský neměl o natáčení nouzi. Vyjmenujme například filmy Kdopak to mluví, kde propůjčil svůj hlas batoleti, Smrtonosná past 2 a Poslední skaut. Pak se ale na několik let herecky odmlčel, mohly za to nepříliš úspěšné snímky.

Za svůj velkolepý comeback v roce 1994 vděčí Quentinu Tarantinovi, který mu nabídl roli boxera v kultovním filmu Pulp Fiction. Ačkoliv se jednalo jen o pár minut, příběh o hodinkách navždy zůstane v srdcích filmových fandů.

Jeho kariéra opět nabrala na obrátkách a vidět jsme ho tak mohli například ve snímcích 12 opic, Šestý smysl, Vyvolený, Pátý element, Armageddon a z nultých let pak černobílý snímek podle komiksu režisérů Franka Millera a Roberta Rodrigueze Sin City.

Bohužel, jak se říká, že je lepší shořet než vyhasnout, hvězda Bruce Willise vyhasla. Poslední filmy, které stojí za zmínku jsou Looper a Až vyjde měsíc. Pak už se objevil jen v béčkových akčních filmech, které nejsou ani hodny spojení se jménem Bruce Willis.

Smutný konec kariéry, který už nejde napravit

Co je ještě více smutné, že svůj nevalný kariérní konec už nebude moci nikdy napravit. Není žádným tajemstvím, že se u herce před dvěma lety objevila nemoc, která se jmenuje afázie, kterážto byla později coby diagnóza upřesněna na: frontotemporální demence.

„V důsledku toho Bruce po detailním zvážení opouští kariéru, která pro něj tolik znamenala. Procházíme tím jako silná jednotná rodina a chtěli jsme o tom dát vědět fanouškům, protože víme, že je pro vás stejně důležitý, jako jste vy pro něj,“ napsala tehdy s těžkým srdcem na sociální sítě jeho rodina.

Nedávno se ovšem na internetu objevily nové zprávy, že jeho manželka Emma Hemming si uvědomila, že nemoc se u Bruce začala projevovat už dříve, než propukla v plné síle. Bohužel mu nevěnovala pozornost. Jednalo se totiž o koktání.

„Ve skutečnosti Bruce koktal vždycky, ale naučil se to dobře skrývat. V určitém okamžiku se ale jeho řeč začala měnit. Myslela jsem si, že zase zkrátka jen koktá. Nikdy by mě nenapadlo, že jde o formu demence, zvláště u mladého muže jako je on," uvedla Willisova manželka.

Dnes je už na spílání pozdě. A tak se Willisův kruh symbolicky, ač nešťastně, uzavírá. Koktání mu kariéru odstartovalo, a koktání ji také ukončilo.

