Hollywoodský lamač ženských srdcí Bruce Willis (69) momentálně statečně zápasí s frontotemporální demencí. Za svůj bohatý život mu ale náručí prošlo stovky žen. Mezi nimi byla i jedna z nejkrásnějších Češek. Poznáte, o koho se jedná?

Božský Bruce Willis patří mezi ty herce, kteří s přibývajícím věkem jsou stále více sexy. I přesto, že v roce 2022 musel odejít do předčasného hereckého důchodu, tak svůj pověstný šarm si zachoval. Herec momentálně zápasí s frontotemporální demencí, která ho odkázala na pomoc nejbližších. Bruce má velké štěstí v tom, že jeho rodina jsou milující lidé, kteří se o něj postarají za všech okolností.

Lamač dívčích srdcí

Jeho poslední ženou je o třiadvacet let mladší Emma Heming, kterou si vzal v roce 2009. Společně na svět přivedli dvě holčičky, kterým je dnes devět a jedenáct let. V době svého mládí to byl pořádný proutník, který nenechal jednu sukni v klidu. Jeho osudovou láskou se jednoznačně stala herečka Demi Moore.

Seznámili se na promítání filmu Stakeout v Los Angeles a Demi byla v té době zasnoubená s Emiliem Estevezem. Bruce herečku naprosto okouzlil, že zrušila zásnuby a padla do jeho náruče. Brali se v roce 1987 po tříměsíční známosti. Své „ano“ si řekli naprosto spontánně v době, kdy vyrazili na dovolenou do Las Vegas a Bruce z ničeho nic před Demi polekl.

„Přesunuli jsme se k hracím stolům a Bruce najednou řekl, že si myslí, že bychom se měli vzít. Z toho jsme si dělali legraci už během letu, ale najednou to vypadalo, že si nedělá srandu,“nechala se před lety slyšet Demi. Svatba byla skutečně splácaná narychlo a konala se v jejich hotelovém apartmánu. O měsíc později ale uspořádali pořádnou veselku, na kterou pozvali všechny své známé.

Z rozvodu se Bruce nedokázal vzpamatovat

Hned o svatební noci počali první dceru Rumer. Druhá dcera Scout se jim narodila v roce 1991 a třetí Tallulah v roce 1994. V roce 1998 ale přišel pro všechny šok, když oznámili, že spolu už nějakou dobu nežijí a rozchází se. Oficiální důvod rozvodu uvedli oba dva velké pracovní vytížení. Bruce se z rozvodu, který proběhl v roce 2000 dlouho vzpamatovával.

„Po rozchodu jsem léta žil jakoby jako 'single' a pořád jsem tvrdil, že mi to vůbec nevadí, a že jsem tak dokonce velmi šťastný. Byla to lež. Většinou jsem byl v depresích a hrozně opuštěný," nechal se herec slyšet v jednom z rozhovorů. Jako náplast na zlomené srdce posloužila pornoherečka Alisha Klass.

„Bylo mu už 46 let a já jsem se bála, že už bude mít stařeckou kůži, ale byl krásný od hlavy k patě. A velký. Je skvělý milenec a cítila jsem se s ním tak uvolněně. Byla jsem nejdřív nervózní, ale pomohl mi. Dali jsme si koupel v páře a on mě pak drbal na patě. Ráno mi přinesl oloupaný pomeranč," řekla pornohvězda před lety.

Jeho zhruba půlroční známostí byla nádherná herečka se švédskými kořeny Nadia Bjorlin. Okouzlila ho v restauraci a herec z ní nemohl odtrhnout oči. Nadia pak pro časopis News of the World prozradila detaily jejich vztahu. Bohužel půlroční žhavá romance skončila velmi nečekaným rozchodem.

„Tu noc, co jsme se milovali poprvé, jsme se od sebe nedokázali odtrhnout. Ještě jsme ani nedošli do ložnice, a už jsme ze sebe strhávali šaty. Krátce poté jsem zadkem rozbila lampu. Ale Bruce se zachoval jako dokonalý gentleman. Hned ke mně přiskočil a ptal se, jestli jsem se nezranila. Ani tahle nemilá příhoda nás ale nedokázala zastavit. Nezastavil by nás snad ani požár celého domu," řekla půvabná černovláska.

Okouzlila ho česká topmodelka

V roce 2006 ho dostala na kolena jedna z nejkrásnějších Češek. Je to jedna z nejuznávanějších topmodelek světa a svoji kariéru odstartovala v show Elite Model Look. V roce 2004 si prožila naprosté peklo, kdy ji se snoubencem Simonem Atleem zasáhlo během dovolené v Thajsku tsunami. Zatímco modelka jako zázrakem přežila, její budoucí manžel zemřel.

V roce 2006 se po boku Bruce Willise objevila na filmovém festivalu v Cannes. „Je ke mně skutečně sladký a vřelý, ale rozhodně bych to nenazvala randěním," nechala se později slyšet topmodelka. Pokud stále netušíte, o koho jde, tak hollywoodský hřebec našel zalíbení v Petře Němcové, jejíž charitativní organizaci věnoval 2 miliony korun. Jednalo se ale o pouhý románek, který brzy skončil.

