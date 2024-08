Externí autor 18. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Je důkazem, že lamačem ženských srdcí nemusí být muž s bujnou kšticí a ostrými rysy. Jeho typický psí kukuč, podlouhlý obličej a jemně našpulené rty zahřály u srdce nejednu ženu. A on se zařadil mezi nejvyhledávanější drsňáky Hollywoodu. Věděli jste, že nadbíhal slavné české modelce?

Polda, který pobíhá s pistolí v ruce a honí padouchy nebo sebevědomý zachránce nešetřící ironickými poznámkami, aby odlehčil situaci, který vše okoření ještě pronikavým dlouhým pohledem do vašeho nitra a ženám okamžitě roztaje srdce. Takový je obraz Bruce Willise (69). „Říkají o mě, že jsem v lecčems jako moji hlavní hrdinové, ale já si to nemyslím. Vlastně se nejlépe cítím v roli otce. Péče o mé dcery je pro mě nejvíc,“ vyjádřil se pro zahraniční magazín akční hrdina.

Milovník žen

Než však našel to správné teplo rodinného krbu, jeho náručí prošla spousta žen. Aby ne, jeho charisma sahá do nebes a něžné pohlaví mu těžko odolávalo. Snad nejznámější vztah, který prožil, byl s herečkou Demi Moore. Tu si měl vzít po pouhé tříměsíční známosti a jejich svazek trval slušných třináct let. Během něj ale rozhodně latinu nesekal a měl choutky se poohlížet jinde. Přestože spolu oba úspěšní herci povili tři krásné dcery, manželství nevydrželo a po třinácti letech dvojice oznámila konec.

Která mu učarovala?

Přestože se šuškalo o Willisových záletech, rozvod s nádhernou Moore herce zdrtil. Dočasnou útěchu našel v náručí Alishy Klass. Pak ale nahodil udičku v českých vodách, samozřejmě jen obrazně, protože Češka, se kterou měl randit, patří mezi uznávané topmodelky světového formátu.

Česká kráska žije střídavě v Miami a Dominikánské republice. Její kariéru odstartovala výhra v soutěži Elite Model Look a cesty po celém světě a spolupráce s nejrenomovanějšími módními značkami a návrháři mohla začít. Českému publiku se však do všeobecného povědomí zapsala velmi tragickou událostí.

Přežila peklo

Když v roce 2004 trávila vánoční svátky v Thajsku se svým snoubencem Simonem Atleem, netušila, že se jí obrátí život vzhůru nohama, ona přijde o svou lásku a sama si bude muset jako lvice vybojovat holý život. 26. prosince je smetlo tsunami. Simon drtivý úder přírody nepřežil. Jí se podařilo jako zázrakem se zachytit jedné z palem, kde dlouhé hodiny s frakturou pánve a dalšími zraněními čekala na záchranu.



Nesmělé vrkání

Asi tušíte, že onou krásnou hrdinkou je topmodelka Petra Němcová, která se pravidelně řadí mezi nejvlivnější Češky. Po tragické události totiž založila fond Happy Hearts. „Základní myšlenkou byla snaha o budování bezpečného prostředí pro vzdělávání a výchovu dětí v oblastech postižených chudobou, válečnými konflikty a právě přírodními katastrofami,“ píše se na stránkách Forbes.cz.



A právě do Petry Němcové se zakoukal náš hollywoodský hrdina nejen akčních filmů. Dvojice způsobila nemalý poprask, když se spolu dostavila v roce 2006 na filmový festival v Cannes. Bruce měl údajně svým kamarádům vylíčit, jak s modelkou randí a prožívá chvilky plné lásky a souznění. Ostatně i přítomní na festivalu si nemohli nevšimnout, že mezi Petrou a Brucem to neskutečně jiskří. Bruce navíc její nadaci věnoval velkorysé dva miliony korun!

„Je ke mně skutečně sladký a vřelý, ale rozhodně bych to nenazvala randěním,“ mlžila opatrně Němcová. Ať už spolu ti dva spolu prožili románek, nebo ne, je jasné, že se každý z nich vydal vlastní cestou.

Zkrotila jej mladší žena

Zatímco Petře se usadit podařilo až poměrně nedávno, a to v roce 2019, kdy se provdala za podnikatele Benjamina Larretche, Bruce našel klidný přístav u Emmy Heming už v roce 2009. S o 22 let mladší modelkou našel rodinné štěstí, pojal ji za manželku a založil s ní rodinu. Emma je mu navíc velkou oporou i v posledních letech, kdy byla charismatickému drsňákovi bohužel diagnostikována nevyléčitelná frontotemporální demence.

A jak to dopadlo s Demi?

Ačkoliv se vztahy vyvíjejí různě a spousta rozchodů a rozkolů končí nepěkně, Demi a Bruce si byli v jistém směru snad opravdu souzeni. Herec je se svou bývalou manželkou v těsném kontaktu a vycházejí spolu skvěle. Co víc, celá rodina se semkla, aby herci s jeho těžkou chorobou pomohla.

Zdroje: www.extra.cz, www.idnes.cz, www.ilmattino.it