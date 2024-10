Externí autor 28. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

I když to tak nevypadá, na úvodní fotografii je velmi šťastný novopečený tatínek. Co více, je to také známý hollywoodský herec. Tedy bývalý. Jeho bohatou kariéru, která mohla být ještě bohatší, ukončila krutá nemoc. Herec stále žije, ale kvůli nemilosrdné diagnóze už nikdy žádný další film nenatočí.

Ačkoliv Američan, narodil se v Německu. Psal se rok 1955. Muž na úvodní fotografii je však nejen slavný bývalý herec, ale také zpěvák a filmový producent. Snímky, které ho nejvíce proslavily, jsou například Smrtonosná past, Armageddon nebo Pulp Fiction.

Dítko, které drží na fotce, je jedno z pěti, které za svůj život zplodil. Tři má s jednou známou americkou herečkou, dvě další pak se svou současnou ženou. Jelikož je fotografie pořízená v roce 1988, je to jeho dcera, která dostala jméno Rumer.

Dokonalý pár, nedokonalý konec

Dceru Rumer, stejně jako dvě další, Scout LaRue a Tallulah Bell, má herec s Demi Moore. Když se tehdy provalilo, že tihle dva spolu randí, způsobilo to poprask. Ovšem v tom dobrém slova smyslu. On byl snem každé ženy, ona zas touhou všech mužů. A společně tvořili dokonalý pár.

Přišla na řadu svatba a jejich vztah se zdál být naprosto neprůstřelný, po skandálu či problému ani vidu, ani slechu. Kamkoliv spolu přišli, oba dva zářili a rozdávali úsměvy do všech stran.

Bohužel ne všechny romantické příběhy končí šťastně a stejně tomu tak bylo i v případě těchto dvou hrdliček. Svůj vztah se pak ještě snažili všemožně zachránit, nicméně nakonec se ukázalo, že skutečně nejlepším řešením bude se rozejít. A tak se také stalo.

Manželka mu laškovala s DiCapriem

A co se tehdy stalo? K hádce údajně došlo poté, co byla Demi „načapána” jak se až moc má k jinému hollywoodskému esu, kterým byl Leonardo DiCaprio. Psal se rok 1998 a byl to začátek konce. Rozvodové řízení jako takové nicméně proběhlo v klidu, trvalo něco málo přes půl hodiny.

Manželé byli po třinácti letech soužití úředně odloučeni a konečně se každý mohl vydat svou cestou. Protože se jednalo o slavný pár, velice se o celou věc zajímala média. Čerstvě rozvedeným hercům nedala na chvilku vydechnout, až se Demi s dětmi dokonce musela doslova schovat na jejich ranči.

Pro oba dva bylo nanejvýš důležité, aby celá věc nepoznamenala jejich děti. A ačkoliv to byl onen herec, který naštvaně prásknul dveřmi a odešel, byl to zároveň i on, kdo se pak zase vrátil. Ne však do vztahu, ale kvůli dětem. Děvčátka byla s maminkou Demi a jemu se po nich zastesklo. Strach z toho, že by se navzájem, odcizili, byl silnější, než jeho hrdost a fakt, že Demi laškovala s Leem.

Rontotemporální demence ukončila jeho kariéru

Už tušíte, kdo je vousatý a vlasatý tatínek na fotce? Dlouhou dobu byl spíš známý právě jako manžel Demi Moore, ale pak přišel zlomový snímek Pulp Fiction, a to mu otevřelo brány Hollywoodu. Ty se nedávno bohužel také zavřely, protože herci byla diagnostikována frontotemporální demence.

Jedná se o amerického herce Bruce Willise.

