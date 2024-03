Externí autor 27. 3. 2024 clock 4 minuty gallery

Tento populární hollywoodský herec uhranul nejednu ženu. Jeho sexeappeal tryská z filmových pláten na kilometry, a to i přesto, že dnes už nemá vlasy a kariéru ukončil. Nebylo to ale dobrovolné odejití do důchodu, herec před pár lety začal trpět vážnou nemocí. A ani v dětství to neměl lehké...

Talentovaný umělec v dětství vůbec netušil, že se jednou stane celosvětově známou celebritou. Jeho tatínek byl americký voják a svou ženu Marlene potkal, když sloužil na německé základně. Jejich první potomek byl právě náš prozatím tajemný herec. Kromě něj manželé zplodili ještě další tři děti – Davida, Florence a Roberta. Poslední zmíněný podlehl v roce 2001 rakovině.

Rodina bydlela v New Jersey a dnes uznávaný hollywoodský matador snil o tom, že se jednou bude živit hraním na harmoniku. V jednu chvíli to i vypadalo, že tomu skutečně tak bude. Když se totiž jeho rodiče rozvedli, tuto skutečnost neunesl a utekl z domova.

V té době mu právě harmonika vydělávala na živobytí. Kromě toho, že hrával po večerech v barech, pracoval i na benzinové pumpě a v továrně jako řadový dělník. Do výčtu jeho profesí se dokonce zařadila i pozice soukromého očka.

Koktal a přišel o sluch

Na střední škole se pak přihlásil do dramatického kroužku, zatoužil stát se hercem. Nicméně ho sužoval pro tuto profesi poněkud svízelný handicap – koktal. Když vás něco trápí a rádi byste to vyřešili, je nejúčinnější se tomu postavit čelem. A přesně to udělal náš koktavý stydlín. Hraní divadla mu pomohlo se tohoto neduhu zbavit a sám herec si dodnes nedokáže vysvětlit, jak se to povedlo.

„Byl to asi zázrak. Nebo to bylo tím, že v cizí kůži, v roli, kterou jsem hrál, jsem se cítil jistější,“ citoval herce web Aha! Jakmile vystoupil před diváky na jeviště, koktání přestalo a cesta do hollywoodských studií byla zase o něco blíže.

Když mu bylo čtyřiadvacet let, jeho kroky směřovaly do rušného New Yorku. Tam si našel práci v baru a k tomu se sem tam objevil v nějaké reklamě. Následovaly role v pár méně významných filmech, které by si dnes asi za rámeček nedal, ale zároveň mu to otevřelo dveře k jeho první velké roli. Jednalo se o postavu detektiva Addisona v televizním seriálu Měsíční svit. Za čtyři roky za tuto roli získal cenu Emmy. Konečně našel ten správný klíč ke dveřím Hollywoodu.

Pak už se mu nabídky jen sypaly. Připomeňme si například film Schůzka naslepo nebo Smrtonosnou past. Byl obsazován především do rolí akčních hrdinů, což může být výhoda i strast. Lidé si ho jako tento charakter zapamatovali, na druhou stranu bylo pak těžké se z této škatulky vymanit.

Navíc se mu při jednom natáčení stala nemilá věc, která ho poznamenala do konce života. Při jednom natáčení mu blízko u hlavy vystřelila zbraň a herec přišel o dvě třetiny sluchu v levém uchu. Ani tato událost ale nezastavila lavinu dalších nabídek. Následovaly filmy Pulp Fiction, Dvanáct opic a nebo katastrofický sci-fi film Armageddon, kde si zahrál obětavého otce Liv Tyler.

Skončil kvůli vážnému onemocnění

Je tomu pár dní, co tento americký herec oslavil už devětašedesáté narozeniny. To by byl zaručeně důvod k oslavám, kdyby ho ale před pár lety nestihla krutá diagnóza. Lékaři oznámili jeho rodině, že trpí afázií, což je onemocnění, které vzniká v důsledku mrtvice nebo poranění mozku.

Později se ukázalo, že se jedná o frontotemporální demenci. To byl šok jak pro jeho nejbližší, tak pro fanoušky po celém světě. Zpočátku se rodina snažila sdílet to, jak se s diagnózou vyrovnávají skrze sociální sítě. Nicméně poté se jak oni, tak fanoušci usnesli, že dopřejí herci klid. Když se tedy na jeho narozeniny před pár dny objevilo na Instagramu video, jak si herec i přes tuto vážnou nemoc stále dokáže užívat života, nejedno srdce zaplesalo.

Ačkoliv se Bruce Willis už zřejmě v žádném dalším bijáku neobjeví, jako herecká legenda zůstane v povědomí už napořád.

Zdroje: ahaonline.cz, super.cz