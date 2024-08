Externí autor 12. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Je to doslova rubínový klenot. Schoulené v srdci vlahých lesů právě teď vedle borůvek dozrávají jejich vzdálené příbuzné. Jsou sice nenápadné, ale už po staletí využívané ve světě výživy, medicíny a kuchyně.

Brusinky, vědecky známé jako Vaccinium vitis-idaea, jsou víc než jen trpká přísada do lahodných pokrmů. Doslova po celé severní polokouli po staletí prospívají malé, zářivé bobule. Brusinka je pokladnicí chuti, kterou jako první objevily právě severské kultury. Dnes si však získává celosvětové uznání za působivé zdravotní přínosy a kulinářskou všestrannost. Vydejme se na cestu za objevováním fascinujícího světa brusinek.

Odolný přeživší

Brusinky jsou nízko rostoucí keře, které jsou příbuzné třeba s borůvkami nebo klikvami. Samotné rostliny jsou pozoruhodně odolné a schopné prosperovat i v drsném podnebí. Jejich schopnost odolávat extrémnímu chladu je částečně způsobena jejich kožovitými listy, které zůstávají zelené po celou zimu.

Viděli jste někdy kvést brusinku? Možná jste si jí ani nevšimli. Rostlinky mají malé zvonkovité květy, barvy bílé až po světle růžovou. Z nich pak vznikají bobule, nejprve zelené a postupně dozrávají do tmavě červené barvy. Zajímavé je, že brusinky mohou v některých regionech produkovat dvě úrody ročně, přičemž bobule dozrávají koncem léta a znovu na podzim.

Z lesa k modernímu stolu

Brusinky byly po staletí nedílnou součástí severské kuchyně a tradiční medicíny. Původní obyvatelé Skandinávie a Severní Ameriky rozpoznali jejich schopnosti dlouho předtím, než upoutaly pozornost moderních nutričních odborníků. Používali brusinky nejen jako zdroj potravy, ale také pro jejich léčivé vlastnosti, aplikovali listy a bobule k léčbě různých nemocí.

Ve Švédsku byly brusinky tak důležité pro kulinářskou kulturu, že byly považovány za základní potravinu. Právo přístupu do volné přírody a sběru, známé jako „allemansrätten“, je ve Švédsku a Finsku stále chráněno zákonem, což podtrhuje kulturní význam bobulí.

Zdravotní přínosy brusinek

Vědecké studie opakovaně potvrzují to, co tradice dlouho naznačuje: brusinky jsou výživovou zlatou žílou.

Jednou z nejpozoruhodnějších charakteristik brusinek je jejich vysoký obsah antioxidantů. Jsou zvláště bohaté na antokyaniny, sloučeniny odpovědné za jejich červenou barvu, které jsou spojovány s různými zdravotními přínosy včetně snížení zánětů a zlepšení zdraví srdce. Brusinky také obsahují významné množství vitamínu C, E a manganu.

Bobule jsou známé svým potenciálem pomáhat regulovat hladinu cukru v krvi. Studie ukázaly, že konzumace brusinek s jídlem může pomoci snížit nárůst hladiny cukru.

Obsahují také látky, které mohou podporovat zdraví žaludku a močových cest, podobně jako jejich příbuzná, klikva. Jsou tak doslova zabijákem veškerých zánětů. Dokáží zatočit s bakteriemi nejen v močových cestách, ale i v žaludku.

Ozdravné účinky má čaj z brusinek. Použít můžete čerstvé či sušené plody. Stačí nasypat dvě lžičky plodů do středně velkého hrnečku a zalít vroucí vodou. Nechte odstát a popíjejte při pokojové teplotě. Pokuste se čaj nesladit, sacharidy jsou živnou půdou pro bakterie, tudíž byste naopak podpořili jejich růst.

Vzhůru do lesa!

Kyselá chuť bobulí dělá z brusinek vynikající doplněk jak sladkých, tak slaných pokrmů. Mohou být použity čerstvé, sušené nebo konzervované. Brusinkový džus, často míchaný s vodou nebo jinými šťávami, je populárním nápojem ve skandinávských zemích. V posledních letech začali výrobci potravin po celém světě rozpoznávat jejich potenciál.

Bobule si tak nyní nacházejí cestu do různých produktů, od jogurtů a smoothies až po energetické tyčinky a dokonce i produkty péče o pleť. A to nejlepší nakonec - je zbytečné platit za drahé produkty, jednoduše na ně vyražte do lesa!

Zdroje: onlinelibrary.wiley.com, www.bylinkyprovsechny.cz