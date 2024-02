Jasmína Maurerová 24. 2. 2024 8:42 clock 3 minuty gallery

Co se stalo se sexy Nikitou, která v kultovním seriálu lámala nejen srdce, ale i kosti? Dnes třiapadesátiletá představitelka nelítostné blondýnky v minisukýnce s copánky žije spokojeným a poklidným životem v Austrálii. Svět reflektorů je jí dávno vzdálený a bývalá herečka se věnuje něčemu jinému.

Spojení Brutální Nikita a Peta Wilson funguje báječně. Ale bylo to zřejmě to jediné, co doopravdy fungovalo. Australská kráska totiž po skončení seriálu už nikde nezazářila a z příležitostmi nasáklého Hollywoodu zamířila domů, do vyprahlé Austrálie.

Proč se kromě akčního kanadského seriálu nikde už neobjevila, je dodnes předmětem spekulací. Jak uvádí web kinobox.cz, varianty jsou nejspíš dvě. První možností je, že když se blížilo natáčení čtvrté řady úspěšného seriálu, po Petě Wilson začali pokukovat producenti série o X-Menech. Chtěli ji obsadit do role Jean Grey. To byla samozřejmě pro Wilson nabídka, která se neodmítá, nicméně stejně roli nedostala. Jak to?

Zde se právě domněnky rozchází. Jedni tvrdí, že Wilson byla vázána smlouvou s televizí, a ta ji nechtěla pustit. Ostatně seriál byl velmi úspěšný a bez hlavní představitelky by takové sledovanosti v další řadě jen těžko dosáhl. Natáčení seriálu a filmu dohromady také nepřipadalo v úvahu. Roli Jean Grey tedy dostala Famke Janssen.

Famke Janssen jí vyfoukla roli v X-menech

Po tomto fiasku, kdy byla očividně Peta Wilson na televizi trochu naštvaná, se zase vzepřela ona a údajně odmítla smlouvu na pokračování seriálu podepsat. Měla to být pomsta za to, že ji nechtěli na natáčení hollywoodského trháku uvolnit. Zpětně se není čemu divit, Famke Janssen si díky tomu slušně rozeběhla kariéru.

Brutální Nikita tedy měla čtvrtou řadou skutečně skončit, nicméně světlo světa spatřila, ač zkrácená, i řada pátá. Co se stalo? Jedni tvrdí, že za to mohou zapálení fanoušci a těch se Wilson zkrátka zželelo a na pokračování kývla. Ti druzí uvádějí, že bombardování fanoušků nesměřovalo k Wilson, ale k samotnému vedení televize, a to zkrátka někde našlo háček ve smlouvě a Wilson donutilo ještě pokračování natočit. I přesto se tak ale dostala na “černou listinu” a doslova po ní neštěkl už ani pes.

Ačkoliv se nad australskou herečkou stáhla mračna, jeden světlý paprsek se přeci ještě nad Hollywoodem objevil. V roce 2003 přišla nabídka na roli Miny Harker v Lize výjimečných. Už se zdálo, že se snad Wilson vykoupila z x-menovského zatracení a zmizí z černé hollywoodské listiny, nicméně film byl naprostý propadák. A nezachránil to ani Sean Connery v hlavní roli.

V Hollywoodu už si neškrtla

Po tomto neočekávaném, ale absolutním propadáku, si už Peta Wilson nikde neškrtla. Dostala pár nevýznamných nabídek, které by se daly nazvat spíše štěky. A tak v roce 2015 ukončila kariéru a s herectvím nadobro sekla.

Dnes je Petě Wilson už před padesát a je zpátky v rodné Austrálii. Bývalá modelka a herečka se věnuje podnikání v byznysu se spodním prádlem. Málokdo možná ví, že do seriálu si módní kreace navrhovala tato sexy Australanka sama. Když tedy pak přemýšlela, co dělat po ukončení kariéry, volba byla jasná. Obchody nemá jen v zemi protinožců, ale i ve slunné Kalifornii. Pár šťastlivců ji tam prý dokonce mělo příležitost zahlédnout osobně.

Peta Wilson se věnuje i sama sobě, velmi o sebe dbá. Cvičí jógu, chodí na akupunkturu a medituje. To vše je na jejím vzhledu poznat, protože i když už to není “hot dvacítka”, na svůj věk vypadá výborně.

Zdroje: femina.cz, kinobox.cz, zivotvcesku.cz