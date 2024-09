Externí autor 24. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Kdo by to byl řekl? Známý filmový rváč i dobrák s mohutnou postavou kdysi býval štíhlým atletem. Tenhle italský herec, kterého znáte z desítek westernů a komedií, má za sebou mnohem pestřejší životní příběh, než byste čekali. Uhodnete jeho jméno?

Narodil se v roce 1929 v italské Neapoli. Už při narození vynikal svými rozměry – vážil 6 kilo a měřil 60 centimetrů. Jenže kdo by tehdy tušil, že z toho velkého miminka vyroste nejen slavný herec, ale i úspěšný sportovec?

Plavecké úspěchy

Jeho talent se projevil velmi brzy. Už v 15 letech dokázal porazit starší plavce. V roce 1949 se stal italským mistrem ve volném stylu a o rok později prvním Italem, který zaplaval sto metrů volným způsobem pod minutu. „Sport byl pro mě opravdu důležitý a měl jsem štěstí, že jsem dosáhl skvělých výsledků,“ popisoval své začátky. „Vždycky říkám, že výsledky ve sportu jsou opravdu vaše, protože neexistují žádné výmluvy: když vyhrajete, je to vaše vítězství, když prohrajete, je to vaše prohra. Může jít o malou hru nebo olympijské hry. Sport je skvělou životní lekcí.“

Z bazénu k filmovému plátnu

Na konci plavecké kariéry v roce 1957 byl sedminásobným italským mistrem, plus třikrát jako junior. Také získal další čtyři národní tituly ve štafetových soutěžích. Kromě plavání se věnoval i vodnímu pólu a probojoval se do italského národního týmu. Vrcholem jeho sportovní kariéry byla účast na dvou olympiádách - v Helsinkách 1952 a v Melbourne 1956.

Po ukončení kariéry byla cesta k herecké kariéře ještě dlouhá a klikatá. Sám nikdy nepředpokládal, že se stane hercem. Vrátil se do Brazílie, na kterou měl vazby z dětství (jeho otec tam byl po válce konzulem). Vystřídal zde řadu povolání – pracoval jako dřevorubec, dělník na stavbě, prodavač aut nebo skladatel a jazzový pianista.

Zlom nastal až o deset let později. V roce 1967 ho totiž oslovil režisér Giuseppe Colizza a nabídl mu roli ve westernu Bůh odpouští, já ne! „Nechtěl jsem si zničit reputaci jako směšný westernový kovboj, tak jsem si začal pěstovat vousy, aby mě přátelé nepoznali,“ vzpomínal na své herecké začátky. „Když mi řekli, abych si změnil jméno Carlo Pedersoli na americké, považoval jsem to za užitečný krok z marketingového hlediska. Jméno jsem si vybral podle mého oblíbeného piva Budweiser a herce Spencera Tracyho.“

Už přihořívá? Je vám to povědomé? Ještě ne? Tak zkuste hádat dále, určitě na to přijdete!

Nečekaný úspěch

Po natáčení filmu neočekával další pracovní nabídky. „Myslel jsem si, že to bude můj jediný film. Neuměl jsem dobře jezdit na koni ani mluvit anglicky. Ale mýlil jsem se,“ přiznával s úsměvem. Dva výtečníci, Dva machři mezi nebem a peklem, Malý unavený Joe, Pravá a levá ruka ďábla… To byla jízda, co?

Filmy, ve kterých si zahrál po boku Maria Girottiho (známého jako Terence Hill), se divákům velmi líbily. Tato dvojice spolu nakonec natočila osmnáct spaghetti westernů a komedií, které se staly kultovními. „Dlouho jsem si s tím nevěděl rady. Představte si normálního člověka, který ráno odchází do práce, oblékne se jako kovboj a začne si hrát s pistolemi. Zní to jako vtip a bylo to tak, ale pak se z toho stalo něco vážného.“

Nejen herec, ale i letec

Náš hrdina se během svého života věnoval i podnikání. Pokud se jeho filmy odehrávaly v současnosti – jako například série policejních komedií z Miami – pak je v každém filmu aspoň jedna scéna, kde sám pilotuje helikoptéru. V roce 1972 totiž získal pilotní licenci a založil leteckou společnost Mistral Air. Tu později se ziskem prodal italské poště. Kromě toho měl síť rychlého občerstvení se specializací na italskou kuchyni. Vlastnil také firmu na výrobu dětského oblečení a byl aktivní v charitativních fondech pro děti.

„Teď věnuji svůj čas psaní knih a skládání písní. To můžete dělat v jakémkoli věku a na jakémkoli místě,“ říkal v rozhovorech těsně před svou smrtí. Zemřel v roce 2016 v Římě ve věku 86 let. Jeho posledním slovem bylo italské „grazie“ (děkuji).

Poznali jste?

Už víte, o kom je řeč? Ano, správně, je to Bud Spencer, který zanechal nesmazatelnou stopu nejen ve filmovém průmyslu, ale i v srdcích svých fanoušků po celém světě.

