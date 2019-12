Bud Spencer a Terrence Hill: Silné přátelství Spencerovi ničilo manželství

,,Bud bez Terrence? Ne, to si nedokážu představit," smála se v interview z 90. let Spencerova manželka Maria Amato. Zažitá filmová dvojice přirostla k srdci snad každému milovníku spaghetti westernů, jejich upřímně blízký vztah ale málem zničil Spencerovo manželství.

Než se spolu oba herci potkali tváří v tvář, natočili společně a zároveň každý zvlášť film Hannibal. Bud Spencer o pár let později řekl: ,,Neměli jsme žádnou společnou scénu, takže jsme se tenkrát ani nepotkali, ale já to beru jako takovou předpověď, protože o pár let později jsme se dali dohromady."

Přichází Bud a Terrence



Prvním doopravdy společným počinem se stal film Bůh odpouští, já ne! z roku 1967. Po tomto filmu se Spencer rozhodl pro změnu jména a Carla Pedersoliho, mistrného italského olympionika ověnčeného rekordy i medailemi nechal navždy za sebou. Vztah mezi herci vzkvétal, nabízené pokračování filmu s názvem Trumfové eso neodmítli a role si zopakovali.

Z dua se stal známý termín a synonymum špageti westernu. Pravděpodobně jejich nejslavnější film Pravá a levá ruka ďábla je dostal do povědomí široké veřejnosti i tam, kde se italské westerny netěšily takové oblibě. Oba herci za celou svou hereckou kariéru spolupracovali na 18 filmech, poslední, Průseráři, měl premiéru v roce 1994.





Přátelství v opojení lásky a alkoholu

Přestože na plátnech mohli diváci sledovat roztržky a protichůdné temperamenty, jejich soukromý vztah byl opravdu vlídný. Volný čas spolu trávili všelijak, ale nejčastěji u skleničky whisky. Oba se po každém natáčení uvelebili v nejbližším baru a vedli dlouhé opilé řeči, takže se zcela přirozeně stávalo, že si na noční tahy stěžovala Spencerova manželka Maria. Sice obdivovala jejich pověstné bratrské pošťuchování pod parou, zároveň si přála manžela doma. Jenže Bud se nechal lehce ovlivnit k nočním pitkám a Maria projevovala první náznaky žárlivosti.

,,Nebyla jsem toho fanouškem, Bud se nechal snadno zviklat a Terrence, když jsem na něj zatlačila, dokázal vytáhnout sto a jeden důvodů, proč se pletu a Bud by měl jít s ním. Tak jsem je nechala dělat, co je baví," přiznala Maria. Mezi manžely postupem času vznikaly vleklé spory, jimž se Bud snažil vyhnout další opileckou nocí se svým kamarádem nebo střízlivým programem daleko od domova.



,,Byly opravdu doby, kdy jsem Terrence neměla ráda," pokračuje Maria než dodá, že nebýt Terrencova prozření a upřímné omluvy, asi by jim zničil manželství. ,,Bála jsem se, že to skončí špatně. Ale vyhrabali jsme se z toho."

Poslední úsměv



Nakonec jejich věčné přátelství přesekla Smrt svou kosou. Bud Spencer roku 2016 umírá přirozenou smrtí, zanechává po sobě rodinu a nejlepšího kamaráda.



Terrence na Buda nikdy nezapomene. Při pohřbu v roce v Římě se před zraky tisíců zarmoucených fanoušků nad Spencerovou rakví široce usmál. Přestože nevysvětlil, zda si nahodile vzpomněl na nějaký vtipný moment z natáčení nebo klasický opilecký večer, neschovával city za maskou drsňáka a přiznal, že mu Bud chybí. „Jsem zdrcený. Ztratil jsem svého nejdražšího přítele."