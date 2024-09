Externí autor 3. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Tenhle kus chlapa měl doma hned jedenáct medailí z mistrovství Itálie v plavání. Ačkoliv ho svět zná jako herce, byl také autorem několika patentů, vystudovaný právník a majitel letecké společnosti. Vystupoval pod jiným jménem než tím, které dostal v porodnici. Poznáte, o koho se jedná?

Carlo Pedersoli. Tak zní to jméno, které chlapec dostal při narození. Nejspíš vám nic neřekne, slavný herec totiž vystupoval pod jménem jiným. To si samozřejmě hned takto z kraje neprozradíme, abyste zůstali napnutí ještě chvilku a mohli hádat, o jakého renesančního člověka se jedná.

Psal se rok 1967 a italský režisér Giuseppe Colizzi hledal, koho by obsadil jako hlavního hrdinu do svého připravovaného westernu. Vzhledem to měl být vousatý hromotluk a na jednoho takového zrovna i narazil. Jmenoval se Carlo Pedersoli. Ten ovšem o nějaké natáčení vůbec nejevil zájem.

Takové malé šestikilové miminko

Pedersoli by byl přitom pro tuto roli jako dělaný, už jako miminko totiž hromotluk byl. Pozdvižení vzbudil v celé neapolské porodnici, když přišel na svět se svými šesti kily a šedesáti centimetry. Parametry si zachoval i do dospělosti, když Colizzi hledal obsazení do filmu, měl Pedersoli 194 centimetrů a přes 100 kilogramů.

Chlapec se narodil do zámožné rodiny, tudíž na nedostatek si rozhodně stěžovat nemohl. Jeho tatínek si plánoval, že synek po něm jednou převezme rodinný podnik a stane se továrníkem, nicméně přišla druhá světová válka a stejně, jako se továrny poroučely k zemi, poroučela se i Pedersoliho rodina pryč.

Horkokrevní Italové zamířili do země, kde se to temperamentem také jen hýří, a skončili v Brazílii. Carlovi se ovšem po rodné domovině zastesklo, a tak se brzy do Itálie vrátil. Mezitím vystudoval práva, jak si přál jeho otec, ovšem jeho srdce patřilo spíše chemii, a co více, mnohem raději se koupalo v bazénu.



Carlo miloval plavání natolik, že mu naprosto propadl a v letech 1949–1957 jedenáctkrát ve své rodné zemi zvítězil. Aby toho nebylo málo, stal se také prvním Italem, který zaplaval 100 metrů pod minutu.

Plavání a cigarety nešly dohromady

Stejně, jako miloval sport, miloval ovšem také jídlo a cigarety. Člověk nemusí mít ani tak fištróna na to, aby mu došlo, že tyhle věci zkombinovat úplně nejdou. A tak Carlo s plaváním skončil, ostatně i z toho důvodu, že jednoho dne zkolaboval. Vrátil se tedy za rodinou do Brazílie, kde nechtěl místo protekčního synka v otcově továrně a na truc pracoval například jako dělník, dřevorubec nebo prodavač aut.

A zde se opět vracíme na začátek, kdy Giuseppe Colizzi hledá svého hromotluka. Pořád ho totiž ještě nenašel a pořád toužil po Carlovi. Když tedy jednou u Carla a jeho ženy doma zazvonil telefon a ozvalo se z něj: „Ještě je váš manžel tak tlustý?“ a k tomu Colizzi přihodil ještě nějaké zlaťáky navíc, Carlo souhlasil.

V onom westernu se potkal se svým životním parťákem. Ten náhodou zaskakoval za kolegu, který si nešťastně zlomil nohu. Jeho jméno bylo Terence Hill a v tu dobu ani jeden z nich netušil, jaká hvězdná kariéra je společně čeká.

Vy už nejspíš tušíte, o kom je řeč! Krasavcem na úvodní fotografii není nikdo jiný než Bud Spencer.

Italského hercoplavce Carla Pedersoliho zná celý svět pod pseudonymem Bud Spencer. Ten společně s Terenc Hillem zazářil nejvíce v komedii Jestli se rozzlobíme, budeme zlí z roku 1974.

