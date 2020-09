Jak budou vypadat letadla budoucnosti: design tropické ryby a neskutečný luxus

„Awwa sky whale“ je nové dopravní letadlo navržené španělským designérem Oscarem Viñalsem. Se třemi palubami vypadá jako kříženec mezi tropickou rybou a sci-fi kosmickým raketoplánem.

V letecké dopravě funguje stále pravidlo, že čím větší, tím lepší. V následujících desetiletích se letadla určená pro přesun cestujících stále zvětšovala a nástup designů, lidově označovaných jako "Jumbo", charakterizovaným Boeingem 747, znamenal více cestujících za jeden let, a proto i levnější letenky. "Cestování po obloze s letadlem Whale bych přirovnal k cestování v soukromé divadelní lóži, kdy si jen užíváte, co se kolem vás děje a cítíte se uvnitř velkého a inteligentního stroje bezpečně.“ Říká v rohovoru pro BBC Viňals.

Zdroj: Profimedia.cz

Letadlo by mělo používat pokročilé technologie jako samoopravitelná křídla, otočné motory, hybridní motor nebo by se v něm dalo padat střemhlav dolů. "Motory a baterie jsou napájeny turbínou uvnitř křídel, tak jako vysokorychlostní a výkonné dynamo," pokračuje Viňals.

Samotná Konstrukce je navržena tak, že by mělo dojít ke snížení turbulence kolem letadla a ke snížení odporu vzduchu. "Žádná z těchto technologií není v současné době realizovatelná ve velkém měřítku, ale všechny jsou možné", přemýšlí autor. Letoun, který by vznesl do vzduchu až 755 pasažérů by se při nehodě rozlámal na díly a pasažéři by zůstali uprostřed bezpečnostní skořepiny.

Designér Oscar Viňals je nadšenec do letadel a technologií. Dalo by se polemizovat, zda jeho nápady jsou v dnešním letecko-technologickém světe reálné. Dr. Michael Jump, lektor leteckého inženýrství na University of Liverpool však Viňalsově představě fandí. "Představy vyvolávají výzvu. Inženýrská komunita teď může říct, že je to dobrý nápad a půjde ho uskutečnit, nebo, že to není tak úplně reálné, ale vysvětlí proč. A to je posune zase dál."

Zdroj: Profimedia.cz



Michael Jump se opírá o rovnici Breguet Brange, která bere v úvahu tři faktory, jenž je třeba vzít v úvahu, pokud konstruujeme letadlo. Jsou to: hnací účinnost (jak efektivní jsou motory?), aerodynamická účinnost (je zdvih maximalizován a je minimalizován odpor?) a strukturální účinnost (kolik užitečného zatížení může letadlo nést?).

Letecké společnosti obecně chtějí létat co nejdále, s největším možným nákladem (nebo s největší kombinovanou hmotností cestujících), přičemž chtějí spotřebovat co nejméně paliva. Pokud můžete maximalizovat všechny tři faktory, dojdete k technicky lepšímu designu letadel.

Hlavní výrobci letadel provedli vyladění této rovnice, ale do značné míry zůstali věrni vyzkoušenému a důvěryhodnému designu. Trubici s dvěma křídly. "Letadla vypadají tak, jak vypadají, ne kvůli nějakému stylistickému rozhodnutí, ale téměř výhradně z technických důvodů," říká Mark Drela, profesor oddělení letectví a astronautiky na MIT. "Forma následuje funkci." Z tohoto důvodu Drela pochybuje o užitečnosti návrhových řešení samotným Viňasem. "Je to spíš stylistický koncept," doplňuje.

Navíc, aby byl výrobce schopen prodat nové letadlo, musí prokázat, že je bezpečné. Bezpečnostní předpisy se vyvinuly v průběhu stovky letů s posádkou a s cestujícími a s radikální přeměnou konstrukce by bylo mnohem těžší bezpečnost prokázat . "Optimalizované letadlo je jako velká sada kompromisů," ukončuje diskuzi Drela. Oscar Viňals ale oponuje: " Albert Einstein by mohl mít poslední slovo: „Logika tě dostane z bodu A do bodu B. Představivost tě dostane všude.“