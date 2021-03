Jak bude vypadat naše planeta v roce 2050: Přelidnění a úmorná vedra

Vizualizace naší přelidněné planety v blízké budoucnosti, ilustrační foto

Foto: profimedia.cz

Katastrofické filmy představují nepřeberné množství scénářů, co se může stát s naší planetou za 30 let. Vypadá to jako dlouhá doba, ale ve skutečnosti je to opravdu blízko. Jaké jsou skutečné hrozby, zkoumá mimo jiné projekt Copernicus.