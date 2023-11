close info Pinterest

Svou první televizní roli si odbyla již ve věku čtyř let, když ji objevil agent a angažoval ji do reklamního spotu. To byl první krok k neuvěřitelné kariéře, která dnes známou a úspěšnou Sarah Michelle Gellar čekala. Jak vypadá Buffy, přemožitelka upírů dnes?

Buffy, přemožitelka upírů Tato 161 cm vysoká herečka však neměla příliš šťastné dětství. Když jí bylo osm let, její rodiče se rozvedli, Sarah nikdy neodpustila otci, že rodinu opustil. Tento osudový moment však Sarah mnohokrát vynahradilo vše, co jí během života potkalo. Po reklamním spotu dostala nabídky na televizní seriály, skutečným průlomem však pro ni byla až role v americké "mýdlové" opeře s názvem All My Children. Tento seriál zaměstnal Sarah na dva roky, za svůj herecký výkon dokonce získala prestižní cenu Emmy. Seriál All my Children jí otevřel dveře do světa filmu a televize. Další velkou příležitostí pak pro ni byla účast na konkurzu v populárním seriálu Buffy, přemožitelka upírů, která se jí naskytla v roce 1997. Sarah se tehdy ucházela o roli Cordelie, produkce ji však rovnou přiřadila roli Buffy. Nebylo to ale jen tak. Sarah si musela odbarvit vlasy na blond. Důvodem, proč tuto roli dostala, bylo naprosté ztotožnění se s hlavní představitelkou. Jak sama řekla: "Je ženou a zároveň děvčátkem, tápe mezi odpovědností dospělého a dětstvím. I já jsem se brzy ocitla ve světě dospělých a bylo těžké si v něm najít své místo. Rozdíl mezi mnou a Buffy je snad jen v tom, že já přesně věděla, co chci." Sarah Michelle Gellar však nezůstala jen u role Buffy. Díky svému talentu si zahrála mladou Jackie Kennedy ve filmu Žena jménem Jackie, intrikánku Kathryn ve filmu Velmi nebezpečné známosti, kuchařku, která pomocí kouzla dovede uvařit cokoli ve filmu Neodolatelná. Také si "střihla" malou roli zavražděné studentky ve filmu Vřískot 2. Tajemství loňského léta Osudným se jí pak stalo natáčení hororu Tajemství loňského léta, kde se Sarah seznámila se svým budoucím manželem Freddie Prinzem Jr., se kterým se potkala také při natáčení filmů Scooby-Doo a Scooby-Doo 2. Pro více informací se podívejte na toto video: Zdroj: Youtube Mimo svou hereckou kariéru se Sarah věnuje bojovým sportům, je držitelkou hnědého pásu v Tae Kwon Do. Sport byl od dětství neoddělitelnou součástí jejího života. Jako malá dělala závodně krasobruslení. close Magazín Jak dopadl samolibý Ivánek z Mrazíka a jak vypadal v civilu? Herce zničilo vězení, dožíval na psychiatrii Ráda čte a sbírá staré dětské knížky. Sarah prozradila, že spíše než herečkou měla ambice stát se fotoreportérkou. Sama pak o sobě tvrdí, že workoholička a má slabost pro tetování. Na svém těle jich má několik, včetně čínského symbolu čestnosti na spodní části zad. Kotník jí zdobí Tao symbol vyjadřující vytrvalost a levou kyčel visící dýka nad srdcem a keltský obrazec. close Magazín Pamatujete na krásnou Zlatovlásku Jorgu Kotrbovou? Pohádkově zbohatla a takto vypadá v 64 letech close info Pinterest zoom_in Sarah Michelle Gellar dnes. Sarah má fóbii ze hřbitovů, což tvůrci Buffy dokonce zohlednili během natáčení. Sarah Michelle Gellar je výjimečnou herečkou, která je i 25 let od natáčení Buffy stále krásná. Zdroje: cs.wikipedia.org, www.imdb.com, www.osobnosti.cz

