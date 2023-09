Ať ateista či křesťan, každý máme něco, v co věříme. Ve čtyřlístek pro štěstí, talisman, který nás chrání, ve vlastní sílu, či naději, která nám pomáhá jít dál zvláště v těžkých chvílích. Někdo věří na znamení, či dokonce boží vzkazy. Třeba na obloze. A nad Alabamou se objevil přímo sám Bůh…

Před bouřkou

Pohled na „obláčky“ na obloze, které se rychle mění, nabízí nádherné obrazy, které mnohé z nás fascinují. Oblohu s šedými těžkými mraky, které se před bouří začaly kupit nad městem Tuscaloosa v americkém státě Alabama měla chtěla zachytit uživatelka sociálních sítí známá jako Solo Dolo. Vyšla na balkon a začala točit. Záběry poté umístila na Facebook s komentářem: „Hej, máme tady bouřku. A co se děje? Jsme bez elektřiny. Vítr fouká, ohýbá stromy, všechno kolem nás létá vzduchem...“

Netušila, že natočila víc než jen bouřkové mraky.

Schody do nebe?

Na úžasný záběr, který natočila, aniž by to tušila, ji upozornila její kamarádka. Na potemnělé obloze je v bílém shluku mraků vidět postava. Postava, která se pohybuje. To nemůže být nikdo jiný než Bůh, domnívala se. Solo Dolo poté opatřila svůj příspěvek dalším komentářem: „Pokud nevěříte v Boha, vůbec se tím netrapte. Teď jen chci, abyste se na toto video podívali pozorněji a řekli mi, co vidíte v té tmavé skvrně v mraku,“ a poté dodala: „Neříkejte mi, že můj Bůh není skutečný! Děkuji ti, Bože, že ses mi prostřednictvím Lisy StandAlone Bakerové zjevil. Vidět znamená uvěřit.“

Zdroj: Youtube

I další uživatelé postavu v mracích považovali za boží znamení, jako třeba T. M. Vasquezová: „Bůh mi dal znamení. Toto video změnilo mé srdce a mysl.“ Další komentář říká: „Před tímto videem jsem si nebyla nejistá, zda věřit... ale wow. Úžasné.“ Nebo „On existuje. Amen!“

„No, alespoň nás chrání a jsme v pořádku,“ je komentář, který vyznívá spíš asi ironicky. Video Solo Doly mělo miliony shlédnutí a tisíce komentářů. Tak ještě jeden z té druhé strany: „V Boha nevěřím (patřím k těm, které musí vidět, abych uvěřila), ale závidím těm z vás, kteří v něj věří…,“ uvedla například CH. Feliciano.

Můžeme a nemusíme věřit. Ale zcela jistě se shodneme, že uskupení mraků jsou naprosto úžasná, ať se z nich snažíme vyčíst poselství, či na ně pohlížíme jako na kouzelné pohyblivé obrázky, které nás potěší a třeba i podnítí fantazii...

Zdroje: www.thesun.co.uk, www.dailymail.co.uk