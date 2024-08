Externí autor 28. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Představte si, že byste mohli nahradit olivový olej něčím ještě zdravějším, a navíc dostupným přímo v našich lesích. Zní to jako sen? Řeč je o buku, jehož plody – bukvice – jsou skutečným pokladem. Tento majestátní strom, který zdobí naše lesy už po staletí, skrývá více, než si možná myslíte.

Buk lesní, latinsky Fagus sylvatica, není jen další strom v lese. Je to živoucí lékárna, která nám může poskytnout úlevu od mnoha neduhů. Využít můžete listy, k přípravě oleje jsou pak skvělé právě bukvice. Naši předkové je znali a využívali dlouho předtím, než se do Evropy dostal olivový olej. V průběhu staletí se buk stal nejen zdrojem potravy, ale i důležitou surovinou pro výrobu nábytku a topiva. Jeho význam byl tak velký, že se dokonce dostal i do místních názvů – Bukovno, Buková apod.

Král českých lesů

Najdeme ho prakticky ve všech našich pohořích, od Krušných hor přes Šumavu až po Beskydy. „V přirozených podmínkách by buk tvořil až 40 % lesů,“ říkají lesníci. „Dnes je jeho zastoupení nižší kvůli preferenci jehličnanů v lesním hospodářství, ale stále patří mezi naše nejvýznamnější listnaté dřeviny.“



Možná vás to překvapí, ale buky spolu komunikují. Ne, nemluví lidskou řečí, ale používají sofistikovaný systém chemických signálů. „Když je buk napaden škůdci, vysílá chemické signály, které varují okolní stromy. Ty pak mohou preventivně zvýšit produkci obranných látek,“ vysvětlují biologové.

Zdravotní přínosy

Bukvice jsou skutečnou nutriční bombou. Obsahují vysoké množství nenasycených mastných kyselin, bílkovin, vitamínů a minerálů. „Olej z bukvic má podobné složení jako olivový olej, ale obsahuje ještě více omega 3 mastných kyselin,“ říká nutriční terapeutka Elena Nowak. „To z něj dělá výborný prostředek pro podporu kardiovaskulárního zdraví, zlepšuje i funkci mozku a posiluje imunitu.“

Co dále obsahují bukvice?

- Vysoký obsah vitaminu E, který působí jako antioxidant a podporuje imunitní systém

- Značné množství hořčíku, důležitého pro správnou funkci nervového systému a svalů

- Zinek, který podporuje hojení ran a správnou funkci imunitního systému

- Selen, další důležitý antioxidant, který chrání buňky před poškozením

Jak je užívat?

Mladé, jemné bukové listy se dají bez problémů jíst. Chutnají příjemně nakysle – jejich chuť je srovnatelná s listy šťovíku. Hodí se třeba do jarních salátů. Samotné bukvice jsou ve větším množství mírně jedovaté – obsahují alkaloid fagin, jehož účinky je třeba předtím, než je budeme zpracovávat, odstranit. Nažky proto vyloupeme ze slupky a krátce a silně je zahřejeme (pražíme, dusíme) a fagin se vypaří. Pak je použijeme třeba jako posyp na polévku nebo chroupeme místo oříšků. Lidé s alergií na ořechy by měli být opatrní, protože mohou být citliví i na bukvice.

Syrové bukvice pro výrobu oleje je ale lepší lisovat zastudena (fagin do oleje nepřechází), aby si zachovaly co nejvíce živin. Takový olej má jemnou, lehce oříškovou chuť a hodí se jak do studené kuchyně, tak i na lehké restování.

Jednoduchý recept: Salát s bukvicemi

- 100 g čerstvých listů rukoly

- 50 g opražených bukvic

- 50 g kozího sýra

- 1 jablko

- 2 lžíce oleje z bukvic

- Šťáva z poloviny citronu

- Sůl a pepř dle chuti

Rukolu omyjte a osušte. Jablko nakrájejte na tenké plátky. V misce smíchejte olej z bukvic, citronovou šťávu, sůl a pepř. V salátové míse smíchejte rukolu, nakrájené jablko, bukvice a rozdrobený kozí sýr. Přelijte zálivkou a lehce promíchejte.

Tento jednoduchý a zdravý salát vám poskytne řadu živin a antioxidantů. Bukvice mu dodají zajímavou texturu a jemně oříškovou chuť.

Zdroje: encyklopedie.biooo.cz, www.selskyrozum.eu