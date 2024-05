Externí autor 28. 5. 2024 clock 4 minuty gallery

Tento film slavného slovenského režiséra Juraje Herze úplně nepatří mezi jeho skvosty. Věděli to jak jeho fanoušci, tak náhodní diváci i samotný režisér. Doba byla ale těžká, a tak si žádala činy, se kterými by člověk za normálních okolností nevyrukoval. Navíc natáčení stihla velká tragédie.

Juraj Herz tento snímek natočil v podstatě z existenčních důvodů. Tehdejší platy režisérů na Barrandově totiž zdaleka nestačily na uživení jeho rodiny, a tak se filmaři zkrátka museli otáčet chtě nechtě. Znamenalo to, točit i takové snímky, které by nejspíš za běžné situace nevznikly.

To se týkalo i tohoto filmu, z nějž je úvodní obrázek. „Považuji to za nejhorší film, co jsem kdy natočil. Kromě jediné scény, kde Milan Lasica a Júluis Satinský hráli dva esenbáky, ho nemám vůbec rád. Naopak můj otec ho považuje za moje nejlepší dílo,“ uvedl slova samotného režiséra deník Aha!

Herz si především potřeboval vylepšit reputaci u soudruhů. Tu si pokazil provokativním snímkem Upír z Feratu, tudíž teď byl čas na něco, co by potěšilo komunistovo oko a nehrozilo by, že bude film zavřený v trezoru. A tak pod velkým tlakem začal s natáčením.

Špatný film s dobrými herci

I přesto, že film doopravdy není výkvět československé kinematografie, se Herzovi podařilo do něj obsadit velmi zvučná jména. Mnozí diváci se až podivují, že na to takové herecké kapacity vůbec kývly. Vidět na plátně tedy můžete kromě výše zmíněných Lasici a Satinského také Rudolfa Hrušínského, Josefa Dvořáka, Jiřinu Bohdalovou, Dagmar Havlovou a nebo Jiřího Hrzána.

Když se herci sešli na place, nikdo tehdy netušil, že to bude Hrzánův poslední film. A že ho nestihne ani dokončit. Proslulý bohém totiž doplatil na svou vášeň pro ženy, a ta ho dokonce připravila o život. Jiří Hrzán se zřítil z velké výšky, když šplhal za svou tehdejší milou do okna, a pád nepřežil.

Mysleli si, že se zase někde toulá

Než se tato neskutečná tragédie odehrála, na place se vtipkovalo. Hrzán byl totiž svou nedochvilností známý, a tak padaly žerty, že tentokrát se jeho zpoždění neobejde bez finančního trestu. Nešťastník přitom zrovna sváděl boj o život. Bezprostředně poté, co se zřítil, totiž ještě žil.

„Ležel jsem v posteli a ve čtyři ráno telefon. Volali z nemocnice na Karlově náměstí, že u Jirky našli moji vizitku a řekli mi, co se stalo. Hned jsem se tam rozjel,“ uvedl pro Aha! hudební skladatel Zdeněk Barták. Ten si byl s Hrzánem velmi blízký, ostatně to byl právě on, kdo ho častokrát z nějakého maléru tahal.

V nemocnici nezkrotitelný romantik ještě o svůj život bojoval, bohužel ale marně. Z kómatu už se neprobral, a tak filmový svět přišel o talentovaného herce, který zemřel v pouhých jednačtyřiceti letech.

Nebylo to přitom poprvé, co se takto nebezpečně vydal šplhat za krásnou ženou. V Ostravě se vydal dobývat srdce Milušky Voborníkové a také se zřítil. Byla to výška dvaceti metrů a on jako zázrakem přežil. Podruhé už ale takové štěstí neměl.

Nicméně právě to vedlo k tomu, že jej vyhodili z Činoherního klubu a Hrzán se to jal řešit alkoholem. A když se vydal dobývat podruhé, byl jím značně posilněný, což se mu stalo v Ladově ulici osudným.

Jeho smrt nebyla jen velkou ztrátou pro jeho blízké a fanoušky, ale také pro samotné filmaře, kteří museli vyřešit to, jak jeho postavu nahradit. Tohoto úkolu se nakonec zhostil Miroslav Středa a Jiří Hrzán je tak alespoň pietně uveden v závěrečných titulcích filmu. Poznali jste o jaký ne úplně povedený film se jedná? Kdo tipoval Buldoci a třešně, nespletl se!

