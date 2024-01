close info Youtube.com

Lenka Bělská 5. 1. 2024 11:17 clock 2 minuty video

Pobyt v bunkru by byl pro mnoho z nás jen nutné zlo. Dlouhodobě žít v podzemí a bez oken by chtěl jen málokdo. Dvaačtyřicetiletá Elizabeth Strutton ale tak toužila po vlastním domově, že si jeden pořídila. Za pět let z něj vytvořila vilu se třemi pokoji a dvěma koupelnami.

Bunkr byl vybudován v roce 1942 na Land's End v Cornwallu. Sloužil jako utajené radarové a komunikační vojenské středisko pro britské piloty a odposlech nacistických letadel. To z něj automaticky dělalo jeden z cílů útoku nepřátel. Byl proto postaven z kamene zvaného Modrý Elvin, který je tvrdší než beton. close Magazín Saně mezi ženami: Ženám zrozeným v následujících znameních se vyhněte obloukem, nebo přijde katastrofa V roce 1982 ho ministerstvo obrany vyřadilo z evidence a zůstal opuštěný. Majitel sousedního pozemku ho tak využíval k uskladnění brambor. Do té doby, než ho nabídla k prodeji místní realitní agentura za 143 000 liber, tedy cca čtyři miliony korun. Tato cena se Elizabeth Strutton, která již dlouho hledala místo, kde se usadí, zdála přijatelná. Neváhala, kryt koupila a hned se pustila do rekonstrukce. Náročná přeměna Přeměnit stavbu, jež byla navržena tak, aby odolala i bombám, nebylo jednoduché. „Kvůli ocelovým výztuhám nešlo zatlouct ani hřebík,” vzpomíná drobná blondýnka. Veškeré vedení a kabely tak musely být instalovány pod podlahu nebo umělý strop. Problémem bylo i odvětrávání. close info Youtube.com zoom_in Původní stav bunkru „Umístit konvenční okna nepřipadalo v úvahu. Proto jsme do stropu vyvrtali světlíky s leštěnou trubkou. Šest děr se hloubilo tři dny. Byla to neskutečně náročná práce,” říká Elizabeth. close Magazín Myslíte, že o 28 m² nelze vytvořit zázrak? V tomto zeleném ráji pro svobodného muže by chtěl bydlet každý video Za pět let a dalších 100 tisíc liber však z bunkru vytvořila plnohodnotný dům. Pyšní se rozlehlou kuchyní s obývákem, dvěma ložnicemi a dvěma koupelnami. Nechybí mu ani moderní spotřebiče, přívod pitné vody nebo bezdrátové připojení k internetu. Život v bunkru Z dálky vypadá kryt jako umělý kopec porostlý trávou. Před budovou si žena udělal malou zahrádku s fontánou a posezením. K dispozici má také vlastní příjezdovou cestu, garáž a kůlnu. Zdroj: Youtube „Mým cílem bylo, aby se zachoval příběh stavby. Pamětníci, kteří mě sem přišli navštívit, říkají, že pokoje stále poznávají,” směje se. „Když tu bydlíte, cítíte spojitost s tím, co se za války odehrávalo. Ne negativně. Jste naopak hrdí, že bydlíte na konci světa a prožíváte historii.” Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.thepremierdaily.com

