Žena z Velké Británie si koupila bunkr ne proto, aby v něm přežila pár let nějakou apokalypsu, ale pro svůj nový domov. Jakmile ho spatřila v nabídce realitky neváhala ani minutu. Netušila, že si ukousla mnohem větší sousto, než předpokládala. Vydržela a vytvořila si ráj. Ne na zemi, ale pod ní.

Zarostlý břečťanem

Bunkr z druhé světové války ležel opuštěný pod pahorkem porostlým břečťanem a keři uprostřed zemědělské usedlosti na útesech Land’s End v Cornwallu desítky let. Byl vybudovaný v roce 1942 a sloužil jako utajené radarové a komunikační vojenské středisko pro britské piloty a odposlech nepřátelských nacistických letadel. Byl důležitou součástí britské obranné linie. Ministerstvo obrany ho vyřadilo z evidence v roce 1982. Od místního farmáře, který bunkr využíval pro skladování brambor, ho i s pozemkem o nějakých dvacet let později odkoupila za 143 tisíc liber tehdy dvaačtyřicetiletá Elizabeth Struttonová.

Velké sousto

Když bývalá developerka Elizabeth bunkr získala, žádná brambora v něm už nebyla, ale zato tam zůstalo veškeré původní vybavení a zařízení. A přeměnit stavbu, která nebyla navržená k bydlení, bylo mnohem větší výzvou, než nová majitelka předpokládala. I pro stavitele byly přes 70 centimetrů silné zdi z místního kamene odolnějšího než beton oříškem. Jen provrtat otvor pro jeden z šesti světlíků, kterým do obytného prostoru proniká denní světlo, a slouží jako ventilace, trvalo tři dny.

Pro vedení potrubí pro přívod a odtok vody a kanalizaci a zabudování kabelů elektrické vedení bylo nutné zvýšit podlahy, pro izolaci pak snížit stropy. Přeměna bunkru v domov trvala pět let a stála Elizabeth dalších 100 tisíc liber. Ale čas a úsilí se jí vyplatilo.

close info YouTube zoom_in Rekonstrukce bunkru trvala pět let

Kousek hrdé historie

Zvenčí se na první pohled nic moc nezměnilo, nad stropy domova paní Elizabeth stále leží vrstva hlíny, uvnitř se bývalý bunkr změnil k nepoznání v příjemný a stylový čtyřpokojový byt. Kromě předsíně a koupelny je v něm místnost, která slouží jako domácí kancelář, má dvě ložnice, jednu s koupelnou, druhá je takovým malým muzeem a výstavkou starožitností. Otevřený prostor s kuchyní a jídelnou je propojený s obývacím pokojem.

Na návštěvu bytu v bunkru vás vezme následující video:

Zdroj: Youtube

K bunkru vede soukromá příjezdová cesta. U svého domku má paní Elizabeth zahradu, garáž a kůlnu. Jako balkon jí pak slouží pahorek, ze kterého je krásný výhled na útesy a pole. S britským humorem říká, že je úžasné, že její „ráj pod zemí“ nemá okna, a tak jí odpadá jejich mytí. Ale ve skutečnosti pro ni znamená mnohem víc, než méně úklidu. „Jen stěží si dokážete představit scény z let, kdy zde muži a ženy horečně chránili britské hranice. Když tady žijete, opravdu si vážíte toho, jak lidé bojovali – cítíte jakousi spojitost s tím, co dělali. Je to něco, co nechci brát jako samozřejmost. A to je jedna z nejlepších věcí na tomto místě…“

Do „kouzelné pevnosti“, kterou Elizabeth sdílela s dvěma basety a německým ovčákem čas od času zavítali váleční veteráni, kteří navzdory moderní proměně v prostorech, kde sloužili své vlasti, ožily jejich vzpomínky a příběhy, které paní Elizabeth vyprávěli…

