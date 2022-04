Video: Jak vypadá luxusní bunkr za 3 miliony dolarů, kde se dá přežít apokalypsa

Elena Velímská

bunkry pro bohaté

Foto: Shutterstock.com

Už v souvislosti s pandemií začala vzrůstat poptávka po „bunkrech soudného dne“, kde lze přečkat jakoukoli apokalypsu, od jaderné nebo biologické války až po přírodní katastrofy. Takových bunkrů je na světě několik. Spíš než úkryt, kde lze "pouze" přežít, to jsou luxusní hotely pro milionáře.

Survival Condo

V Kansasu je jeden z nejhonosnějších a nejdražších soukromých bunkrů na světě – Survival Condo. V dobách studené války to bylo raketové silo americké vlády. V roce 2008 tento podzemní prostor pro balistické rakety koupil L. Hall za pouhých 300 000 dolarů. Hall je bývalý developer, navrhoval i databázi zbraní pro sledovací letouny, později pracoval v oblasti budování zabezpečovacích center. Takže je, dá se říct "v obraze". Hall během dvou let silo přebudoval na luxusní bunkr, který je zpevněný tři metry tlustými železobetonovými zdmi. Je hluboký téměř šedesát dva metrů a má patnáct pater. Nepřízeň tu může přečkat až sedmdesát pět lidí pět let.

Přežít nebo stylově přečkat?

Takže přestavme si, že na to máme. Pak se stačí rozhodnout, zda nám postačí jen menší byt za milionů a půl dolarů, nebo celé patro za tři miliony či rovnou dvoupatrové apartmá za čtyři a půl. Vybrat si můžeme z dvanácti bytů. Pět tisíc dolarů měsíčně zaplatíme za vodu, elektřinu, internet. Víme, že kdyby nastalo nějaké „kdyby“, budeme si žít v bezpečném válci pod travnatou kopulí i se svými čtyřnohými mazlíčky, o které je tu dobře postaráno. A jak to tam vypadá? V nejvyšším patře je strojovna, pod ní zdravotnické zařízení a malý supermarket. Koupit si tam můžeme i čerstvé ryby, které se chovají v akvaponickém zařízení a čerstvou zeleninu. V sedmi dalších patrech jsou luxusně vybavené byty s elektrickým krbem a špičkově vybavenou kuchyní. Za zábavou si sjedeme výtahem do knihovny, baru nebo kina s koženými sedadly. Ve spodním patře si můžeme zacvičit a skočit do sauny či bazénu, protáhnout se na horolezecké stěně nebo si zastřílet na střelnici. Všude jsou rostliny pěstované v hydroponii, aby se obyvatelé cítili v pohodě. Během dne svítí LED světla intenzity denního světla. Je tu i dekontaminační místnost a zásoba jodových pilulek pro případ, kdybyste nedorazili včas.

Zdroj: Youtube

A ta „kdyby“?

Takže máme byt v Survival Condo a víme, že se tam přežít dá. Jaká jsou ta „kdyby“, která nás donutí změnit bydliště? Hall říká: „Condo vydrží výbuch i 12kilotunové jaderné pumy, i kdyby dopadla hodně blízko. Majitelé bytů se sem můžou skrýt před superbouří, tsunami, hurikánem, zemětřeseních, při případném dopadu meteoritu, sopečných či slunečních erupcích i třeba při ekonomickém kolapsu.“ A kdo by byli naši sousedé, kteří mají obavy z „kdyby“? „Všichni jsou milionáři. Jsou to velmi úspěšní lékaři, inženýři, právníci, mezinárodní obchodníci. A téměř všichni mají děti,“ prozradil Hall a pokračoval „Lidé také chtějí vědět, proč obyvatelé potřebují všechen ten 'luxus', ale nechápou, že tady nejde o luxus. Tyto věci jsou klíčem k přežití. Pokud by tady všechno tohle nebylo, lidé by trpěli depresemi nebo ponorkovou nemocí.“

Troufnu si říct, že pokud by skutečně něco hrozilo, tak ten „obyčejný“ člověk nějaký ten luxus oželí a tu ponorkovou nemoc klidně riskne, hlavně že se bude mít kde skrýt a mít šanci přežít.

Zdroje: www.cnet.com, www.theguardian.com, www.re-thinkingthefuture.com