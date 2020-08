Rituální vraždy na Býčí skále u Brna: znetvořené ostatky odkryly krvavé divadlo

Píše se rok 1871 a moravský archeolog Jindřich Wankel (1821-1897) zrovna provádí standartní archeologický průzkum v jeskyni zvané Býčí skála. Zničehonic se mu na tváři objeví zděšený výraz a v očích má hrůzu. To, co právě vidí, ho překvapí a zároveň vyděsí k smrti. Před ním leží kostra s useknutou hlavou a rukou. Nakonec najde velké množství znetvořených ostatků, které leží rozházené po celém prostoru jeskyně. Co stálo za takto brutální smrtí celkem čtyřiceti mladých dívek a otroků?