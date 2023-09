Kolonizace vesmíru je nutnost. Jen tak se prý vyhneme budoucím problémům, jako je vyčerpání zdrojů nebo přelidnění. Tento „záchranný scénář” doporučoval Stephen Hawking i Elon Musk. Zatím se nad jeho realizací ale moc lidí nezamýšleno. Až nyní přišel vědec v důchodu s revolučním řešením.

Koncept rotující vesmírné stanice, postavené kolem asteroidu, znají především fanoušci sci-fi. Mezi ně patří také bývalý technický pracovník z firmy Rockwell Collins, specializující se na vybavení letadel, David W. Jensen. Na jeho základě vymyslel plán, jak za pouhých dvanáct let a 23krát méně peněz, než stál slavný program Apollo, vybudovat nad našimi hlavami obyvatelné město.

„V blízkosti naší planety je řada asteroidů, které se mohou stát domovem milionů lidí,” píše ve své studii a navrhuje, že ideálním místem by mohl být pětikilometrové kamenné těleso Atira, jenž se nachází v obyvatelné zóně Slunce, což by umožnilo lépe stabilizovat teploty než třeba na Marsu.

Kolonie na asteroidu

Po vybrání vhodného místa kolonie vyvstává otázka, jak by měla vypadat. „Její tvar by měl podpořit tvorbu dostředivé síly, která nahradí zemskou gravitaci. Zároveň je nutné, aby byla chráněná před radiací a mikrometeority,” vysvětluje odborník. „Ideálním typem by byl torus, jenž by kolem planetky rotoval,” píše a navrhuje, aby byl vícepatrový a jeho základy tvořily masivní sloupy.

Zdroj: Youtube

Jak ale obrovskou kosmickou strukturu vybudovat? I v tom má Jensen jasno. Nejprve by se k tělesu vyslala „semenná kapsle”. Obsahovala by čtyři vyspělé roboty a základní komponenty k sestrojení dalších kovových dělníků a jádra stanice. Vše by mělo vážit kolem 9,6 tuny. „Takové břemeno umí do vesmíru vynést běžně dostupné rakety,” argumentuje.

Celkově by měla výstavba trvat pouhých dvanáct let. Náklady, s nimiž inženýr přišel, jsou také šokující. Odhaduje je na 4,1 miliardy dolarů. V případě, že by cena nemovitosti odrážela veškeré pořizovací výdaje, za čtvereční metr bychom zaplatili v přepočtu 90 korun. To je jeden z důvodů, proč by projekt nemusely zastřešovat vesmírné agentury, ale mohli by se jich chopit podnikatelé.

Domov ve vesmíru

Návrhy Davida W. Jensena jsou sice pozoruhodné, mají však háček. Vědec nevysvětluje, kde získat vodu, vzduch nebo jak pěstovat rostliny či chovat zvířata. Realizace celého projektu se tak může prodloužit a prodražit.

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.uk.news.yahoo.com, www.plus7dni.pluska.sk, www.sciencealert.com