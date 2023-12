Když přemýšlíme o důchodu, mnozí z nás hledají ideální místo, kde by mohli strávit své zlaté roky. S nejistou budoucností v Česku a rostoucími náklady na život se stále více lidí obrací k myšlence odchodu do zahraničí. Kde by se však nám, Čechům, vyplatilo strávit důchod?

Ačkoliv mnozí důchodci preferují klid domova, jiní touží po dobrodružství, nových kulturách a nižších životních nákladech. Čechy totiž již dávno nepatří k levným zemím, ba naopak. Mnohem levněji by se našinci žilo v některých částech Španělska, ale i ve Vietnamu nebo v Thajsku. Podívejte se, z jakých zemí si můžete vybírat.

Čím země lákají důchodce?

Panama, jedno z exotických míst, které láká odcházející do důchodu, nabízí nejen tajemné smaragdové pralesy a blankytné vody, ale také výhody pro penzisty. Slevy na dopravu, zábavu, léky a energie jsou lákadlem, a zdravotní péči zde lze získat za dostupné ceny. I když jinak jsou zde životní náklady velmi drahé – alespoň v turistických destinacích, a nabídka obchodů mimo hlavní město velmi omezená.

Vietnam s nízkými životními náklady a přátelskými obyvateli zase přitahuje ty, kteří touží po zážitcích v Asii. I když – není to trochu daleko?

Kostarika, ráj ve Střední Americe bez armády, s investicemi do vzdělávání a zdravotnictví, je ideálním místem pro klidný důchod, i když i zde by mnohé odradila vzdálenost. Našinci by se možná raději usadili někde blíže, v Evropě. Zde jsou na důchod lákavé země jako Portugalsko, s historickými městy a krásnými plážemi, které láká penzisty svojí přívětivostí a relativně nízkými životními náklady. A pak Španělsko, s bohatou kulturou a životním stylem, který prozáří dny, je destinací, kde si můžete užít pohodlný důchod za rozumné náklady. I Francie, s bohatým kulturním dědictvím a kvalitní gastronomií, nabízí špičkový zdravotnický systém a možnost výběru destinace od hor po moře.

close info Shutterstock zoom_in Španělsko je země s nádhernými plážemi i památkami

Číslo 1 je Portugalsko

My jsme si jako destinaci na důchod číslo jedna vybrali Portugalsko. Přece jen, je v Evropě a jeví se jako nejlepší evropská destinace pro důchodový život. S nízkými životními náklady, vysokou úrovní zdravotnictví a bezpečným prostředím zde mohou penzisté skvěle relaxovat. Navíc je zde příznivé klima, krásné pobřeží, historická města, takže si zde na své přijdou i aktivní důchodci, kteří touží po poznávání a aktivním odpočinku.

Navíc je zde vynikající jídlo a „pro“ mluví i nízká úroveň kriminality. V zemi se domluvíte i anglicky, anebo – nikdy není pozdě naučit se další jazyk! Důchod je této zálibě velmi nakloněn. „Portugalsko skvěle kombinuje nízké životní náklady s vysokou kvalitou života,“říká Jana Sofroňková, která se odstěhovala z Čech a již patnáct let v Portugalsku žije.

Francie jako dvojka

Francie, s kvalitním zdravotnictvím a pestrou nabídkou lokalit, následuje hned za Portugalskem. Navíc i sem by nás jistě lákala gastronomie a krása země, jejíž každý region nabízí něco trochu jiného. Máme zde moře, hory, řeky, kaňony – i zde by se dal strávit krásný důchod, zejména mimo velká města, které jsou samozřejmě cenově méně přátelská, a to i pokud jde o cenu bydlení, tak životních nákladů. Pro Francii pak hovoří i trochu uvolněný životní styl, který je nám navíc blízký, jistě bližší než asijský. „Ve Francii můžete zažít klidný život na venkově nebo pulzující atmosféru ve velkých městech,“ říká Jan Novotný, který se odstěhoval do Provance prožít klidný a prosluněný důchod.

Do třetice – Španělsko

Španělsko, oblíbené pro své teplé klima a pohodu, se umístilo na třetím místě. Důchodci zde mohou užívat pláží, moře a chutného jídla s podobnými nebo opět podle lokality i menšími náklady než u nás. Navíc je zde daleko příjemnější klima, mírné zimy a na ostrovech příjemná léta. Domluvíte se zde španělsky, ale už i angličtina se probojovává dopředu.

I zde vás uchvátí gastronomie, typická středomořská kuchyně, poněkud volnější a línější životní styl a přátelská atmosféra.

Na deset nejpopulárnějších zemí, kam se lidé momentálně na důchod stěhují, se podívejte v tomto videu:

Nízké životní náklady, pohodový životní styl a exotické zážitky činí tyto destinace atraktivními pro odcházející do důchodu. Ať už preferujete tajemství smaragdových pralesů, teplého klimatu Středozemí nebo exotiku v Asii, svět je plný možností pro zlaté roky vašeho života. Které místi byste si vybrali vy?

