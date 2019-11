Jak přestavět starý kontejner na luxusní a pohodlnou chatu za minimální náklady

Život v městské "králíkárně" ne každého baví a občas zatoužíme po bydlení na okraji města či na vesnici, kde je větší klid. Jenže sehnat dům za přijatelnou cenu je pěkný oříšek. V Kostarice tento problém vyřešili nápaditě a překvapivě levně. Podívejte se obyvatelný kontejner, který předčí i ty nejluxusnější městské byty.

Že v kontejnerech bydlí bezdomovci? To už dávno neplatí. Do kontejneru se můžete přestěhovat i vy. A vyjde vás to mnohem levněji než koupě bytu nebo domu na hypotéku. Budete potřebovat jen základní kapitál, za nějž koupíte pozemek (pokud už nějaký nevlastníte), kontejner a najmete šikovného designéra, který dutý kvádr zaplní tak, abyste z jedné plochy měli obývák, kuchyni, koupelnu i ložnici. A vše podle vašich nejnáročnějších představ.



Kontejner, který uvidíte v naší galerii, má jen 15 metrů čtverečních. Přesto obsahuje všechno, co dnešní člověk potřebuje. Plechové obložení obdélníkového kontejneru je narušeno několika okny a proskleným vchodem na přední straně. Jak si můžete všimnout, nahoru vedou schůdky na terasu, což oceníte hlavně v létě. Přímo před kontejnerem se dá vybudovat i malebná předzahrádka.



Vnitřní prostor je tvořen velice úsporně. Jídelní stůl je vyklápěcí, poličky jsou rohové, ložnice sousedí s malou kuchyní, na jejíž druhé straně je postel nad gaučem situovaná jako palanda. V koupelně nechybí sprchový kout, umyvadlo i toaleta. V "domečku" je zřízena i klimatizace na ty nejteplejší dny.



Jestliže máte dům se zahradou, může obyvatelný kontejner posloužit jako letní odpočívadlo na grilování a sházení se s přáteli či dokonce jako domeček pro vaše ratolesti. Využití je opravdu spousta.