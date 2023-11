Každý tvor má své útočiště, skrýš, prostě svůj domov. Zatímco živočichům bydlení a místo pro „výchovu“ potomků poskytuje příroda a můžou si vybudovat dostatečný prostor pro své potřeby, lidé, hlavně ve městech, se často musí spokojit s bytečkem ne větším, než je, obrazně řečeno, dlaň…

Není malého prostoru

Vizí možného městského bydlení v budoucnu se zabývá australská společnost Never Too Small (Nikdy příliš malý), protože dle jejího názoru do roku 2050 bude sedm z deseti obyvatel žít ve městech, která se stanou „přelidněnými betonovými džunglemi“. S velkou pravděpodobností budou prostorné domovy luxusem a mnohé rodiny se budou muset spokojit s „bytečkem“. Můžou v něm žít šťastně?

Pro Never Too Small pracují urbanisté, projektanti a bytoví designéři, kteří věří, že i „stísněný“ prostor může poskytovat veškeré pohodlí. Navrhují, jak ho nejlépe využít prostřednictvím „chytrého“ designu. V čele společnosti jsou architekti Nichola Gurney a Brad Swartz, kteří bydlení v malém prostoru pojímají naprosto originálním způsobem, projektanti Rob Adams a Jefa Greenway se zase zasazují, aby se i města stala zdravými a ekologickými místy.

Jak se dá žít na malém prostoru

Jak na to?

Různými návrhy využití bytů menších než 50 m² se zabývá i kniha Never Too Small australských autorů Joel Beath a Elizabeth Price, kterou vydalo nakladatelství Smith Street Books. Představili v ní, jak lze kreativně změnit původní plány mini bytů a dát i malému prostoru rozměr. Inspiraci lze nalézt i na YouTube kanále Never Too Small, kde jsou v jednotlivých dílech ukázky řešení malých bytů z různých koutů světa. Jeden z posledních z října 2023 ukazuje, jak architekt Josef Karol Egwaras pomohl filipské pětičlenné rodině z Manily ideálně vyřešit a opticky zvětšit jen 28 m²velký (?) byt.

Pohodlí a řešení ukazuje následující video:

Zdroj: Youtube

Jak se můžeme přesvědčit, pohodlně a stylově se dá žít i v malém bytě, a dokonce i s domácím mazlíčkem. Stísněné prostředí tak nemusí být pověstnou ponorkou, možná se v něm naopak víc hromadí láska a porozumění.

