Úžasné byty vytvořené z lodních kontejnerů: Luxus a pohodlí za rozumné peníze

Buňyk vytvořené z lodních kontajnerů mohou sloužit jako alternativa k malým bytům pro nenáročné. To však neznamená, že by neposkytovaly žádoucí komfort a estetické pojetí.

Když se řekne dům z přepravního kontejneru, představíte si zrezlou chatku ekologického nadšence nebo obchůdek se smíšeným zbožím v nějaké rozvojové africké zemi. Když se ale na takovou stavbu uvolní větší rozpočet, může z toho vzniknout i luxusní bydlení.

Domy ze starých lodních kontejnerů vznikají ve světě ze dvou důvodů: jejich majitelé touží po cenově dostupném bydlení, a navíc se jim líbí ekologická stránka věci. Recyklace vysloužilých kontejnerů je totiž energeticky náročná záležitost, takže je vůči přírodě rozodně šetrnější, pokud tyto ocelové "křápy" ještě najdou uplatnění.

V teplých oblastech, kde v zimě nemrzne a domy nevyžadují zateplení, jde skutečně o lacinější variantu ke klasickým stavbám. Kontejner stačí dovézt na místo, pěkně ho natřít, zaizolovat proti dešti a vyříznout do něj nějaká ta okna a dveře. Aby byl kontejner obyvatelný v našich podmínkách, úprav bude potřeba mnohem více. Také to jde, a dokonce už u nás existují firmy, které se na to specializují. Cenově se ale dostáváme někam jinam - za příbytek o rozměrech jednoho kontejneru, skýtajícího prostor 30m2, můžete zaplatit i přes půl milionu korun.

Rozměry jsou samozřejmě limitující. Šířka kontejneru bývá 2,4 m; co se týče délky, můžeme vybírat z rozměrů 6,1 m, 12,2 m a 13,7 m. Abyste docílili plnohodnotného bydlení, musíte poskládat několik kontejnerů dohromady. V galerii si prohlédněte, jak k tomuto úkolu přistupují světoví architekti. Na mnoha stavbách byste díky moderním fasádním obkladům ani nepoznali, co vlastně tvoří základ konstrukce.