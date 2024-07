Herečkou se jako malá stát nechtěla, nakonec se jí však stala. Dnes má na svém kontě herečka Zuzana Bydžovská pěknou řádku filmových, divadleních a seriálových rolí. Dříve byla všude vidět, dnes byste ji ani nepoznali.

Její kariéra začala, když jí bylo jedenáct let, a byla vybrána do filmu režisérky Věry Plívové-Šimkové Přijela k nám pouť (1973). „Na základní škole mě bavila čeština a přírodopis. Chtěla jsem se věnovat spíše akvaristice,“ přiznala v rozhovoru pro Český rozhlas. „Když se mi doma rodily rybičky, chodila jsem za školu,“ směje se. Láska k divadlu a filmu nakonec zvítězila a po absolvování Státní konzervatoře v Praze se stala profesionálkou. Začala v Divadle na Zábradlí a později přešla do Národního divadla.

Dcera a syn

Další nabídky přišly brzy po jejím prvním filmu a od roku 1976 natáčí téměř nepřetržitě. Přerušila jen dvakrát kvůli mateřské dovolené s dcerou Dorou, kterou má s reklamním art directorem Jaroslavem Pružincem, a synem Kristiánem, kterého vychovávala s Miroslavem Etzlerem.

Nikdy mu neodpustila

Herečka měla v životě i temnější období. Dokonce na čas propadla alkoholu, cigaretám a hospodám. Naštěstí ne zcela, a tak toto období netrvalo moc dlouho. Dalším jejím démonem byl i vztah s hercem Miroslavem Etzlerem, kterému prý nikdy neodpustila nevěru, a to, že od rodiny odešel za herečkou Vilmou Cibulkovou.



Filmy a seriály

Diváci si ji však pamatují hlavně jako Lídu ve filmu Helimadoe (1992), manželku taxikáře v Knoflíkářích (1997) a Marii ve Venkovském učiteli (2008), za kterou získala Českého lva. Dvě další ceny obdržela za vedlejší ženský herecký výkon ve filmu Gympl (2007) a hlavní ženský výkon ve filmu Mamas & Papas (2010). Pravidelně se objevuje také v seriálech. Do paměti televizních diváků se zapsala především díky seriálu Hospoda nebo Modrý kód. Nedávno hrála v minisérii Matematika zločinu, inspirované skutečným příběhem Tomáše Tomana.



Výraznou roli ztvárnila v komedii Ten svetr si nesvlíkej, jako dcera Ivy Janžurové a Petra Nárožného. Na film se můžete podívat v tomto YouTube videu - kanál Patrik Kovář:

V současnosti ji lze vidět v divadelním gangu Depresivní děti touží po penězích režiséra Jakuba Čermáka, kde v groteskní ódě O polednách hraje komunistickou prokurátorku Ludmilu Brožovou-Polednovou, konfrontovanou se svou minulostí v domově důchodců.

Bílé vlasy

Zatímco její profesní život je dobře známý, svůj soukromý život pečlivě střeží. Na společenských akcích se objevuje zřídka, a proto je médii považována za jednu z nejzáhadnějších českých celebrit.

Veřejnost překvapily její nedávné fotografie z pohřbu Jana Kačera z Národního divadla. Její typickou zrzavou hřívu nahradily stříbrné vlasy svázané do jednoduchého culíku. Stejně jako obvykle byla bez make-upu. S jednoduchým černým úborem, zeleným sportovním batohem a červenými teniskami výrazně kontrastovala s elegantně oblečenými a nalíčenými kolegyněmi. Zdá se však, že jí to nedělalo starosti.



close info Profimedia.cz zoom_in Veřejnost školovala svým vzhledem.

Věk osvobozuje

Bydžovská je už několik let zastánkyní přirozeného vzhledu a stárnutí. „Věk osvobozuje. Tvrdil to jeden starý pán, který mě učil latinu. Říkal, že když vás v pokročilém věku opustí chtíč, najdete svobodu,“ uvedla podle serveru iprima.cz. Herečce je přitom pouhých dvaašedesát let. Na ulici byste ji tak možná ani nepoznali.

Zdroje: www.extra.cz, www.csfd.cz, www.fdb.cz, www.youtube.com