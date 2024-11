By slawomir.gajowniczek - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92602371

Velká čínská zeď patří mezi nejpozoruhodnější stavby na světě. Je tak dlouhá, že některé její části ještě nebyly důkladně prozkoumány. To je také případ Mongolského oblouku, odbočky, která mířila za hranice země. Odhalit její tajemství se podařilo až nedávno.

Celková délka Velké čínské zdi dosahuje 21 196 km. Obkroužila by tak celou naši planetu. Její stavba začala již ve 3. století před naším letopočtem a pokračovala více než šestnáct století, přičemž většina dochovaných částí pochází z období dynastie Ming (1368–1644). V době její největší slávy ji bránilo více než 750 000 vojáků.

Zajímavostí je, že zeď má řadu odboček a zdvojení. Ty umožňovaly lépe se přizpůsobit terénu, poskytnout lepší obrannou strategii proti kočovným nájezdníkům a efektivněji kontrolovat pohyb lidí a zboží.

Jeden z jejích odklonů tak mířil až do východního Mongolska. Táhl se od provincie Sukhbaatar po Dornod, zhruba podél hranice s Čínou. Avšak kvůli tomu, že není nijak atraktivní a připomíná spíše val než monumentální obrannou zeď, byla archeology dlouhá desetiletí ignorována.

Odborníci z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě v Izraeli ve spolupráci s kolegou z Mongolské národní univerzity se to rozhodli změnit a o tzv. Mongolském oblouku se dozvědět více.

Mongolský oblouk

Hradební systém je 405 km dlouhý a skládá se z 34 staveb. Tvoří ho hromady zeminy a příkopy, z nichž některé jsou až 14 metrů široké. Historici předpokládají že úsek byl vybudován mezi 11. a 13. stoletím.

Aby se tým vědců dozvěděl co nejvíce o samotné zdi, podíval se nejen do kronik, ale také na historické záznamy počasí a na satelitní snímky. Doufali, že odhalí, jakým meteorologickým jevům v průběhu let čelila a jak její poloha souvisí s terénem. Nakonec se k ní také vydali, aby se dozvěděli více o použitém materiálu.

close info Journal of Field Archeology (2023). DOI: 10.1080/00934690.2023.2295198 zoom_in Mongolský oblouk se táhne od provincie Sukhbaatar po Dornod, zhruba podél hranice s Čínou.

Výzkum přinesl řadu překvapení. „Největším bylo, že hradba má desítky průchodů a mnoho jejích předsunutých stanovišť se nacházelo v místech, z nichž byl omezený výhled do okolního území,” říká Angaragdulguun Gantumur z Hebrejské univerzity.

Je zde 21 mezer o délce od 0,3 km do maximálně 17,9 km. Dohromady tak tvoří 105 km, tedy 25 % nechráněné oblasti.

Stavba s dírami

„Tyto prostory podkopávají obrannou funkci zdi. Jedná se totiž o nejzranitelnější úseky. Navíc jsou příliš široké na to, aby byly navrženy pro průchod lidí a vozů,” říká Gantumur. Za jakým účelem byl tedy Mongolský oblouk vystavěn?

Jedním z možných vysvětlení je, že val byl budován ve spěchu, aby zabránil mongolské invazi na území Jin. Nebyl ale dokončen. Další teorií je, že zeď nesloužila k obraně, ale ke kontrole pohybu lidí a stád a k vybírání daní.

„Naše hypotézy ale potvrdí nebo vyvrátí další průzkum a vykopávky,” píší vědci ve své studii. „Je totiž možné, že tato část zdi měla mnohem širší využití, než se dosud předpokládalo.”

Zdroje: www.tandfonline.com, www.iflscience.com, www.phys.org