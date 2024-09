Podle legendy na něj nedal dopustit již samotný Achilles, který ho používal k zastavení krvácení a léčbu ran u svých vojáků. Řebříček má však i další pozoruhodné vlastnosti, jež z něj dělají všestrannou léčivku. Pomůže jak s gynekologickými problémy, tak se zažíváním. Právě nyní je čas na jeho sběr.

Řebříček obecný (Achillea millefolium) je jedna z nejstarších rostlin používaných v lidovém léčitelství. Naši předci na něj spoléhali již před třemi tisíci lety a svou popularitu si udržel dodnes. Není divu. Tato nenáročná trvalka dokáže ulevit jak tělu, tak duši.

Poznáte ho snadno. Pyšní se vzpřímenými, 30-60 cm dlouhými stonky, jemnými listy připomínající peříčka a výrazným květenstvím, skládající se z drobných bílých až narůžovělých kvítků, tvořící ploché hlávky. Řebříček má navíc výraznou, silnou, trochu kořeněnou vůni.

Bylina roste převážně na loukách, na okrajích lesů a polí. Vyskytuje se od nížin až po horské oblasti. Pro léčebné účely se sbírá od června do září, nejlépe za slunečného dne a dopoledne. Tehdy má nejvíce zdraví prospěšných éterických olejů.

Nať se seřezává 12–20 cm nad zemí a suší se ve stínu nebo při teplotě 35 °C. Skladujte ji v temnu a dobře uzavřené nádobě.

Léčivý řebříček

Mít řebříček doma se vyplatí. I přestože většina vědeckých výzkumů byla prováděla na zvířatech nebo izolovaných buňkách v laboratoři, řada z nich naznačuje, že silice s azulénem, hořčiny, alkaloidy, flavonoidy, třísloviny a další aktivní složky, jež bylinka obsahuje, působí jako antibiotika a antioxidanty.

Mezi nejdůležitější přínosy rostliny patří její pozitivní vliv na různé gynekologické těžkosti. Podle bylinkářky Marie Treben pomáhá srovnat nepravidelný cyklus, snížit menstruační bolesti, ulevit od projevů klimakteria, ale také pomoci při zánětech vaječníků, při poklesu či výhřezu dělohy a dokonce odstranit myomy.

Velmi blahodárně řebříček působí při zánětu nervů nohou a rukou, při migrénách, nevolnosti, bolestech v zádech, revma i hemeroidech. Studie ukazují, že esenciální oleje z řebříčku, podávané perorálně potkanům, snižují úzkost a podporují každodenní duševní a fyzickou pohodu. Fytoterapeuté ho dále doporučují i při angíně pectoris nebo nechutenství.

Jeho hořká chuť, spolu s flavonoidy a alkaloidy, totiž zmírňuje zažívací potíže, včetně křečí, nadýmání, tvorby žaludečních vředů, silného pálení žáhy a refluxu. Podporuje navíc činnost žaludečních žláz, a tak udržuje pravidelný chod stolice.

Domácí lékař

Nejčastěji se ze sušeného řebříčku připravuje čaj. Jednu vrchovatou lžičku sušených květů přelijte 250 ml vroucí vody a nechte krátce vyluhovat. Poté sceďte a pomalu pijte, nejlépe tři šálky denně. Můžete lehce osladit medem.

Odvar se používá i jako sedací koupel. Stačí, když 100 g byliny spaříte 2 litry vody, necháte 20 minut vyluhovat, scedíte a přidáte do vany, kde strávíte 20 minut. Poté se zabalte do županu a uložte se do postele, kde se pod peřinou dále prohřívejte.

Účinná je také tinktura ze řebříčku. Květy napěchujte do láhve a zalijte 40% alkoholem. Nechte stát na slunci 2 týdny nebo blízko topení. Hotový produkt uchovávejte v lednici. Při obtížích smíchejte lžičku léku s vodou a popíjejte třikrát denně.

Na hemeroidy nebo křečové žíly si můžete vyrobit řebříčkovou mast. Čerstvé květy vložte do sklenice a zalijte je olivovým olejem, postavte na slunné místo a nechte měsíc odležet. Poté směs přelijte do skleněné misky, vložte ji do vodní lázně a pomalu macerujte při 60 stupních Celsia dvě hodiny. Sceďte, přidejte lžíci kakaového másla, 5 lžic mandlového oleje a 15g včelího vosku. Hotovou mast nalijte do skleněných lahviček a uchovávejte v chladu.

Zdroje: www.bylinkyproradost.cz, www.ceskatelevize.cz, www.salveo.cz, www.denik.cz, www.ireceptar.cz, www.bylinkyprovsechny.cz, www.cs.wikipedia.org