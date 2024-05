Externí autor 9. 5. 2024 clock 5 minut gallery

V květnu máte ještě stále čas nasbírat bylinky a podpořit své zdraví. Vyzkoušejte i ty, které čistí krev a přispívají ke zprůchodnění cév. Většinu z nich nasbíráte na zahradě, anebo vypěstujete v květináči doma za oknem či na balkoně nebo terase.

Lidský organismus potřebuje ke správnému fungování nejenom živiny, které mu dodáváme jídlem, ale také kvalitní zásobení krví. To se děje prostřednictvím cév, které se dělí na tepny a žíly. Tepny rozvádějí po těle živiny a kyslík. Jestliže se ucpou, může dojít k život ohrožujícím zdravotním indispozicím.

Zatímco v tepnách proudí krev směrem od srdce, žíly ji naopak do srdce přivádějí a současně zbavují tkáně toxických odpadních produktů a CO 2 .

Proč je důležitá péče o cévy

Pokud budete mít zdravé cévy, nehrozí vám vážné zdravotní komplikace jako je ateroskleróza, ischemická choroba srdeční, křečové žíly, trombóza apod. K tomu je samozřejmě důležité, abyste měli i zdravou krev, tedy bez infekcí, zánětů a dalších nežádoucích prvků.

Prevence

Vlastně je to už taková mantra, ale zdravý životní styl může zcela zásadním způsobem přispět k dobrému stavu vašich cév. Přitom na něm není nic složitého. Stačí, když se budete hýbat, začnete zdravě jíst a přestanete kouřit. S přibývajícím věkem se bohužel nikdo z nás ukládání tuku v cévách nevyhne. Jde ale o to, v jak velké míře to bude.

Nebezpečí v cévách

Cévy vám může ucpat mnoho věcí. Nejčastěji to ale bývají cholesterolové pláty, které se tvoří na jejich stěnách. Tím je zužují, až dochází k jejich ucpání. Pořádný malér může způsobit i krevní sraženina, která blokuje krevní oběh, takže se céva ucpe a je zle.

Potrápit ale mohou i křeče cév, které způsobí stažení cév, a tím jejich zúžení, což může vést k ucpání. Dalším závažným problémem jsou záněty v cévách. Jejich ucpání může způsobit i další závažné onemocnění, a sice karcinom cév.

Nemoci jako následky ucpaných cév

Je logické, že znečistěnými cévami špatně proudí živiny k buňkám a z nich pak neodcházejí odpadní látky tak, jak by měly. Dochází ke znečištění krve, která nedokáže správně vyživit a okysličit tělesné orgány. Ty následně trpí podvýživou a škodlivými látkami. Tohle všechno vede k rozvoji civilizačních chorob a rychlejšímu stárnutí organismu.

Zvyšuje se rovněž krevní tlak. Navíc se ukazuje, že praskání křehkých cév, což je jeden z následků nevhodného životního stylu, může vést neurodegenerativním onemocněním jako Parkinsonova choroba a Alzheimerova choroba.

Projevy ucpaných cév

Jestliže vám toho zdravý životní styl zas až tak moc neříká, navíc máte sedavé zaměstnání, minimum pohybu a dopřáváte si hodně vysoce kalorického jídla, měli byste zpozornět ve chvíli, kdy na sobě zpozorujete následující potíže. Tou nejzásadnější jsou časté migrény, zhoršená paměť, vysoký krevní tlak, zhoršený sluch, zrak a paměť.

Zkuste pažitku

Víte, že se dá proti ucpaným cévám bojovat i prostřednictvím bylinek? Jedna taková vám zcela určitě roste na zahradě nebo doma v květináči za oknem. A proč právě pažitka? Protože kromě vitaminů, minerálů a bílkovin obsahuje také alicin. Ten podle některých studií snižuje produkci cholesterolu, který se nebezpečně usazuje právě v cévách.

To ovšem není všechno, protože alicin také snižuje tuhost cév a tím i krevní tlak. Další jeho pozitivní vlastností je, že se podílí na procesu rozpouštění cévních sraženin, čímž snižuje riziko mrtvice a ischemické choroby srdeční.

Srdeční bylinka

Řeč je o hlohu obecném, který vykazuje příznivé účinky na cévní systém a srdce. Tím pozitivně ovlivňuje krevní tlak a oběhový systém. A tohle všechno vede k dlouhodobému udržení normální funkce mozku a paměti.

Až ho budete sbírat, vybírejte si čistá bezprašná místa. Trhá se celé květenství, sbírat můžete i listy, které je před sušením třeba nakrájet.

Čaj z hlohu obecného

Vrchovatou lžičku sušeného květu zalijte čtvrt litrem horké vody a nechte 10 minut vyluhovat. Pijte 2× denně. Nálev má poněkud nahořklou chuť, takže ho můžete přisladit medem.

Další bylinkové možnosti

Vynikající bylinkou pro čištění cév je jmelí, které napomáhá k odstraňování vápenatých nánosů v cévách. Tím zlepšuje krevní oběh, posiluje srdce a je proto skvělým přírodním prostředkem proti civilizačním chorobám.

Znáte prhu? Neboli arniku? Měli byste, zejména, pokud vaše cévy už nejsou to, co bývaly. Tahle bylinka totiž umí uvolňovat krevní sraženiny. Také pomáhá při křečových žilách a kornatění cév, protože je rozšiřuje a tím zlepšuje krevní oběh. Je také vhodná ke krvetvorbě a například proti arterioskleróze.

Cévnímu systému prospívá i routa, která čistí cévy, čímž snižuje krevní tlak a zlepšuje oběh krve. Důležité jsou i její antisklerotické účinky.

Zdroje: m.magazinplus.cz, www.salveo.cz