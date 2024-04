Externí autor 14. 4. 2024 clock 4 minuty

Léčivé rostliny nabízejí mnoho výhod. Například nám pomohou snáz překonat nachlazení, poskytnou úlevu při zažívacích potížích nebo relaxaci od stresu každodenního života. Představíme vám bylinky, které byste měli mít doma podle svého znamení zvěrokruhu.

Beran (20. 3. – 20. 4.)

Jestli se o někom dá říci, že je ambiciózní, pak rozhodně o Beranovi. Jeho životní energie ho občas dokáže zahltit natolik, že se dostane do stresu. Ten, jak známo, s sebou nese i fyzické, především zažívací potíže. V nich zrozencům tohoto znamení uleví kardamom, ať již ve formě čaje nebo aromaterapeutické vůně. A pochopitelně se dá přidávat i do jídla.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Býci vyhledávají v každodenním životě klid a věci řeší s nadhledem. To je samozřejmě ideální stav věci. Jestliže se ale Býk dostane do stresu, měl by mít po ruce pytlík šalvěje. Čaj z ní připravený mu pomůže se zklidněním.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Znáte Blížence? Pokud ano, nepochybně jste si všimli, jak moc tito lidé žijí aktivním způsobem života a pořád se snaží něco stíhat. Pro ně je ideální levandule, která jim pomůže se uvolnit a zbaví je stresu.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

O Racích je známo, že to jsou velmi citliví lidé, kteří si rádi berou některé věci až moc k srdci. Jasmín jim pomůže zůstat v emocionální rovnováze a společně s heřmánkem a meduňkou najdou tolik potřebný klid.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lidem narozeným ve znamení Lva vládne oheň a Slunce. A občas jsou tyhle aspekty v jejich chování dost znát. Když totiž Lev upustí páru, je to slyšet opravdu hodně daleko. I proto by měl mít po ruce rozmarýn, který pomáhá při rozčilení. Lvi občas mívají dýchací potíže a s nimi jim pomůže měsíček lékařský.



Panna (23. 8. – 22. 9.)

Pečlivost, pracovitost, smysl pro detail. To jsou hlavní vlastnosti Panny. Jako velká puntičkářka se neumí smířit s různými situacemi. Pro ni je vhodný fenykl, který nejenom uklidní rozjitřenou mysl, ale zamezí i fyzickým důsledkům stresu.



Váhy (23. 9. – 23. 10)



Vyrovnané Váhy oceňujeme především pro jejich pozitivní a klidnou povahu. Tuto vlastnost zesiluje růže. Věděli jste, že kromě růžového oleje si z okvětních plátků této královny květin můžete vyrobit například osvěžující růžovou vodu. Případnou životní disharmonii Váhy překonají levandulovým čajem, který jim přinese kvalitní spánek.



Štír (24. 10 – 22. 11.)

Štír patří k vodním znamením. I když na první pohled působí možná až poněkud pasivně, má spoustu energie, kterou ale využívá ve správné chvíli. Bere si k srdci křivdy, proto by měl mít po ruce listy maliníku a šalvěj, které jeho pochyby v okolní svět rozptýlí.



Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Třetí ohnivé znamení je optimistický Střelec. I když se těší relativně dobrému zdraví, jeho Achillovou patou jsou játra. A s nimi mu pomáhá pampeliška. Po namáhavém dni se bude hodit čaj z tymiánu, který Střelce postaví na nohy.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Kozorozi jsou sportovně založení. Proto by v jejich domácí lékárničce neměl chybět kostival, který jim uleví od následků pohybových aktivit. Jelikož si toho Kozorozi také rádi berou na svá bedra občas až moc, jejich nervy napjaté k prasknutí spolehlivě zklidní třezalka.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Pro roztěkaného Vodnáře, který žije tak trochu napřed, a koncentrace na aktuální situace mu toho zas až tak moc neříká, je vhodný rozmarýn. Ke zklidnění jeho rozlítané mysli se hodí i meduňka, chmel nebo hřebíček.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Snové Ryby se rády nechávají unést svými city. Dost věcí si berou k srdci a s tím přichází i potíže se zažíváním, na které spolehlivě funguje kmínový čaj. A pochopitelně by Ryby měly mít po ruce také levanduli, která zklidní jejich zjitřené emoce.

Zdroje: de.style.yahoo.com, www.bunte.de, www.tarot.com