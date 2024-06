Externí autor 24. 6. 2024 clock 4 minuty

Bylinky mohou být prevencí mnoha zdravotních neduhů, ale také dobrým pomocníkem, pokud na vás dolehne nějaká choroba. Pokud bylinkám fandíte, zkuste si vybrat takovou, která je vhodná pro vaše znamení zvěrokruhu.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Beran patří v horoskopu ke znamením, která jsou přiřazena elementu ohně. A Beran to vždy cítí v srdci, ale na často shoří jako papír. K posílení vůle se tak pro něj bude hodit rhodiola rosea neboli rozchodnice růžová, která posiluje nervový systém a koncentraci.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Realističtí Býci často trpí obavami o své nejbližší, svou rodinu. Mívají neopodstatněný strach, že se jim všechno hezké převrátí naruby. Tak milí Býci, pro vás si hvězdy připravily myrhu, která funguje jako spalovač negativních myšlenek. Pokud ale nemusíte vůni tohoto vykuřovadla, sáhněte po šalvějovém čaji, který má rovněž uklidňující účinek.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Blíženci jsou vzdušné znamení, které je hodně rozlítané, a to jak fyzicky, tak občas i duševně. Chce to tedy kapku ukotvení, například ve formě čaje z lipových květů. Relaxační účinek ale rovněž více pevného rozhodování Blížencům poskytne i levandule nebo bergamotový olej.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Milí Raci, že patříte do kategorie emocionálně založených lidí není zas tak špatné. Jenom jde o to, aby vás díky vaší citlivé povaze ostatní příliš nezneužívali. Vyzkoušejte jasmín, který udrží vaše emoce pod kontrolou. Povzbuzení by vám mohl dodat i heřmánek nebo meduňka.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lvi jsou vášnivé znamení, což způsobuje jejich příslušnost k ohni a Slunci. A protože je třeba mít vášnivé emoce pod kontrolou, jelikož hrozí, že se jako mávnutím proutku změní v žárlivost nebo vztek, měli byste si milí Lvi dopřávat čaj z měsíčku nebo rozmarýnu. Oba pomáhají zchladit horkou hlavu, což vy potřebujete jako sůl.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Lidé narození ve znamení Panny se i přes svou empatii často cítí být svým okolím nepochopeni. Nejspíš to bude tím, že neumějí příliš dobře komunikovat a na svoje sebevědomí potřebují lupu, aby ho vůbec našli. Na jedno i druhé pomáhá máta. Jelikož Pannám jdou různá nedorozumění dost na nervy, další vhodnou bylinkou je uklidňující fenykl.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Nemyslete si, milé Váhy, že s vaším harmonickým postojem a vyrovnaností nepotřebujete podpořit. Naopak. Ideální bylinkou je v tomto případě růže. A pokud se přece jenom přihodí něco, co vás vyvede z rovnováhy, udělejte si levandulový čaj, který obnoví váš vnitřní klid a dopřeje blahodárný spánek.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Znamení Štíra je hluboce emotivní. Problém s ním je v tom, že si všechno příliš bere a neustále má pocit, že na něj všichni útočí, což bývá často spíš naopak. Možná by mu pomohl čaj ze šalvěje a listů maliníku, který zmírňuje psychické potíže.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Ohnivé znamení Střelce potřebuje být v dobré kondici, k čemuž mu pomůže odvar z kořene pampelišky. Rozhodně je pro ně vhodný i kořen z tajgy neboli ženšen, který je silný antioxidant. A když už má Střelec namáhavý den, do kupy ho večer dá čaj z tymiánu.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Kozorozi jsou známí workoholici. Pracují od rána do večera, takže občas lidově řečeno padají na ústa. To nemluvě o tom, že občas bývají z té spousty činností vystresovaní. Pomůže jim třezalka, která uklidňuje nervy. A protože potřebují zlepšit náladu, měli by třezalku občas prostřídat i s mátou peprnou.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Vzdušné znamení Vodnáře má sklon rozptylování a odvádění pozornosti od důležitých věcí. Na tenhle problém dobře funguje rozmarýn. Z dalších bylinek tišících Vodnářovu neklidnou mysl je vhodná meduňka, chmel a hřebíček.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Lidé narození ve znamení Ryb jsou excelentní snílci, kteří rádi utíkají do světa fantazie i přes den. Kromě toho se ale často nechávají unášet svými city. Tyhle výkyvy velmi dobře koriguje pelyněk a levandule. Při velkém stresu, který se podepisuje i na zažívání Ryb, pomůže kmínový čaj.

Závěrem: Bylinky pozitivně podporují zdraví. Pokud ale pociťujete zdravotní neduhy, měli byste navštívit lékaře. V případě, že berete nějaké léky, vždy se před užíváním bylinek poraďte s lékařem.

