Všichni víme, že i vážné a zákeřné onemocnění může pozitivně ovlivnit mnoho přírodních preparátů. Vedle klasické léčby mohou některé bylinky zásadně podpořit náš organismus v boji s nádorovitým onemocněním. Právě teď kvete jedna z nejúčinnějších. Máte šanci si ji nasbírat do zásoby.

Jemná drobná květinka s bílými kvítky právě roste právě teď úplně všude. Možná by vás nikdy nenapadlo, že tato běžná rostlinka patří mezi nejsilnější bylinky, které umí zatočit s tak vážným onemocněním, které nás doslova ohrožuje na životě.

Zázrak jménem Bellis Perennis

Odborný název vám pravděpodobně vůbec nic neříká. Když se ale řekne sedmikráska chudobka, vybavíte určitě maličké kytičky, které pokrývají trávníky téměř všude. Bylinka má v mnoho léčivých léčivých vlastností.

Studie prokázaly, že extrakt ze sedmikrásky účinkuje proti nádorovým buňkám u leukemie, nádorů prsů a jater. Chudobka má antibakteriální a antimykotické schopnosti, navíc snižuje hladinu cukru v krvi.

Sedmikráska je plná aldehydů, alkoholů, fytosterolů, glykosidů, hořčinů, ketonů, kyselin (fumarová, laurová, linolenová, linolová, myristová, palmitová, tříslová), minerálních látek, polyacetylenů, najdeme v ní také inulin nebo saponiny.

Její schopnosti vychází z velkého obsahu fenolických sloučenin, tříslovin, hořčin, silic, hořčíku a vitamínu C. Sedmikrásky se dají sušit, vyrábí se z nich tinktura, odvar, olej nebo sirup. Sedmikráska se může jíst a použít celá – stonek, květ, listy i kořen.

Každá mince má ale dvě strany

„Sedmikráska vykazuje jen málo nežádoucích účinků, mezi které patří hlavně alergie, či přílišné snížení krevního cukru u léčených diabetiků. Pozor si tradičně musejí dát těhotné a kojící ženy. Užití konzultujte se svým lékárníkem,“ sdělil lékárník a člen představenstva České lékárnické komory Filip Škarda.

Kdy bylinku můžeme sbírat

Bellis Perennis můžeme sbírat od jara do podzimu. Používají se především květy, které jsou velmi chutné. A to jak čerstvé, tak sušené. Suší se díky své malé velikosti poměrně rychle. Sušení by mělo probíhat v dobře větrané temné místnosti.

Čaj, salát i polévka

Čerstvé květy se používají do salátů, polévek, do zákusků, jako ozdoba na dezerty, mohou se posypat na čerstvý chléb s máslem či tvarohem. Vyrábí se z nich smoothie, limonáda, sirup, čaj nebo olej. Na naše zdraví působí pozitivně ve všech podobách.

Recept na sirup:

Budete potřebovat větší skleněnou nádobu s víkem. Naskládáme sedmikrásky, posypeme cukrem, pak další vrstva a opakujeme dokola, dokud celou nádobu nezaplníme. Potom stlačíme vše, aby se vměstnala na těsno ještě jedna vrstva.

Nádobu je potřebovat skladovat na chladném a temném místě. Po cca třech týdnech vyndejte, směs je potřeba scedit. Výsledný sirup slijte do vhodných lahví a skladujte opět na temném místě. Můžete používat jako sladidlo nebo zalít vodou jako šťávu.

Další bylinky s účinky proti rakovině

Přeslička rolní

Sbírá se od května do září, má v sobě významný obsah obsah tříslovin, saponinů, organických kyselin, silic a flavonoidů.

Čertův kořen (dráp)

Stimuluje obranyschopnost a dokáže brzdit rozvoj metastáz. Zmírňuje vnější projevy po ozařování a celkově přispívá ke zlepšení stavu.

Měsíček lékařský

Zářivě oranžová léčivka má své místo v tradiční indické Ayurvédě. Má blahodárné účinky mimo jiné také na játra, střeva i dýchací systém.

Pampeliška

Běžná kytka jako je žlutá pampeliška patří mezi nejpoužívanější byliny. Má protinádorové účinky a umí obnovovat slinivkové tkáně.

Oregano

Koření, které máme všichni v kuchyni je plné antioxidantů, které chrání tělo proti poškození a stárnutí. Podle bylinkářů léčí zánět slinivky i cukrovku.

Kurkuma

Kurkuma je považována za jedno z nejzdravějších koření. Umí zpomalit nádorové bujení, podporuje enzymatickou činnost slinivky a redukuje hnilobné procesy v trávicím ústrojí.

