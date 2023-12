Narodila se 5. srpna 1969. Jako dcera zakladatele Černého divadla Jiřího Srnce a výtvarnice a malířky Emmy Srncové měla k divadlu vždy blízko. Jak se představitelka Kristýny ze seriálu Bylo nás pět, Barbora Srncová změnila?

Po boku babičky

Barbora Srncová prožila své dětství po boku babičky. Ta ji vychovala, protože její rodiče byli až příliš zaneprázdnění divadlem. Už jako malá se objevovala v televizních pořadech pro děti. Bylo proto přirozené, že se Barbora přihlásila na Státní konzervatoř v Praze, kam ji přijali hned napoprvé.

Již během studia prvního ročníku Barbora natočila romantickou inscenaci Cawdor a Fera. Po ukončení studií působila v Divadle Vítězslava Nezvala v Karlových Varech, v Černém divadle Praha, divadle Panoptikum a Ta Fantastika.

Jako dítě Barbora učinkovala spolu s Evou Blažíčkovou v televizním pořadu Hrajte si s námi. Její první filmovou rolí byl snímek Jako zajíci, natočený v roce 1981. Barbora v něm ztvárnila roli Katky. Film Karla Smyczka podle scénáře Radka Johna a Ivo Pelanta vypráví příběh odehrávající se v rekreační oblasti na Slapech, kde se dva rozdílní chlapci Petr a Michal po počáteční oboustranné nedůvěře stávají kamarády.

O několik let později Barbora dostala nabídku od německé televize, kde si pod vedením režiséra Ludvíka Ráži zahrála v česko-německém filmu Sněhurka z roku 1992. O dva roky později dostala angažmá v anglickém dramatu Nehynoucí láska.

Jak se změnila?

Skutečný zlom v její kariéře ale přinesl až legendární český seriál Bylo nás pět, natočený v roce 1994. Seriál režiséra Karla Smyczka a scénáristy Ondřeje Vogeltanza vypráví příběh jednoho prvorepublikového městečka a jeho dobrosrdečných, zábavných, ale mnohdy i závistivých a pomlouvačných obyvatel. Srncová zde ztvárnila postavu Rampepurdy.

Barbora vypadá stále stejně:

Zdroj: Youtube

Na natáčení Bylo nás pět dodnes ráda vzpomíná. „Hrozně jsme si to všichni užívali. Nevím, jestli to bylo víc prostředím, ve kterém jsme hráli, nebo samotnou látkou, která byla krásná – a režisér Karel Smyczek byl přímo skvělý. Mít ten punc, že jsem Rampepurda rampepurďácká na celý život, je docela fajn. Byla to vlastně moje nejmilejší role,“ uvedla Barbora.

Barbora byla dvakrát vdaná. Poprvé za kadeřníka žijícího ve Švédsku Kaare Kvevika, se kterým má dcerku Emmu. Do druhého manželství vstoupila s českým hercem a zpěvákem Petrem Rajchertem. Právě Petr byl důvodem, proč se Barbora ze světa herectví rozhodla stáhnout.

„Hodně jsem se stáhla v době, kdy jsme s Petrem spolu začínali. Řekli jsme si několik pravidel a oba na ně přistoupili. Mé dceři byly dva roky, Petrovu synovi sedm. Teď máme ještě dva psy a kocoura. Pro mě je základ klidný domov, pak se tam všem lépe žije. Není pro mě žádnou tragédií, že nehraji. Jedna z mých nejdůležitějších rolí je role matky a manželky,“ uvedla Barbora.

Petr a Barbora tvořili šťastný pár neuvěřitelných 19 let. Pak se rozvedli. Barboru jste naposledy mohli vidět v pohádce Princezna a písař z roku 2014 a o čtyři roky později se objevila v seriálu Labyrint. Pak svět filmu nadobro opustila.

Dnes se po vzoru své matky Emmy Barbora věnuje malířství. Spolu dokonce měly společnou výstavu. Když zrovna nemaluje, ráda chodí na procházky a čte a samozřejmě se věnuje své rodině. Ta je, jak sama uvedla, pro ni nejdůležitější. Barbora je i dnes, ve svých 54 letech, stále krásnou a zajímavou ženou.

close info Profimedia zoom_in Barbora Srncová dnes.

